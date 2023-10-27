سفير الدنمارك لدى الهند: يتعين السماح بتقديم الدعم الإنسانى فى قطاع غزة

MENAFN - Youm7) حث السفير الدنمركى لدى الهند فريدى سفان، على ضرورة السماح بتقديم الدعم الإنسانى فى قطاع غزة، جاء ذلك فى معرض تصريحات صحفية أدلى بها السفير الدانمركى على هامش مؤتمر الهند للهواتف المحمولة المنعقد حاليا فى العاصمة الهندية (نيودلهى) حيث أعرب عن تهنئته للعالم بعقد هذا المؤتمر فى الهند، مشيداً بالبنية الأساسية الرقمية الهندية.



وقال السفير الدانمركي:"إننا نتابع ما يحدث فى قطاع غزة عن كثب، ونحن نحث على ضرورة السماح بتقديم الدعم الإنسانى هناك".. مضيفا: "أن الهند هى العقل المدبر للتكنولوجيا والرقمنة الجديدة وتضع حلولا رقمية للاتصالات السلكية واللاسلكية، وهذا أمر رائع.. الهند تضع معايير جديدة لتمكين المواطنين وتحدد المستقبل للآخرين"، وأشار إلى أن رئيس الوزراء الهندى أعطى أملا بالنسبة لمستقبل الجميع عندما تحدث خلال هذا المؤتمر، حيث قال: "إن المستقبل يوجد هنا الآن، ويتعين انتهاز هذه الفرصة".





وكان رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى قد افتتح - فى وقت سابق - النسخة السابعة من مؤتمر الهند للهواتف المحمولة.. وقال: "إن المستقبل يوجد هنا الآن؛ لأنه فى ظل عالم القرن الحادى والعشرين الذى يتغير بسرعة يتيح هذا المؤتمر إمكانية تغيير مصير عشرات المواطنين".. مضيفا "فى وقت نتحدث فيه عن المستقبل الذى قد يعنى فترة عشرة أعوام قادمة أو القرن القادم؛ ولكن نظراً للتغييرات التى تحدث فى التكنولوجيا، فإننا نقول إن المستقبل يتواجد هنا الآن" مشيرا إلى أن بلاده إلى أن بلاده تسير فى إتجاه الرواد فى مجال تكنولوجيا الجيل السادس.

