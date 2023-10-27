نيبينزيا: تبنى الجمعية لقرار بشأن الحرب فى غزة يجب أن يؤدى إلى هدنة ووقف العنف

MENAFN - Youm7) قال مندوب روسيا الدائم فى الأمم المتحدة، فاسيلى نيبينزيا، إن تبنى قرار بشأن الحرب في قطاع غزة في الجمعية العامة للأمم المتحدة يجب أن يؤدي إلى هدنة ووقف العنف.

وأوضح المندوب الروسي عقب نتائج التصويت، أن

كلا الجانبين ملزمان بالاستماع إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، أولا وقبل كل شيء، فيما يتعلق الأمر بهدنة فورية، والتي ينبغي أن تؤدي إلى

وقف العنف، مضيفا أن "هذا مهم بشكل خاص في ضوء المعلومات الواردة حول بدء العمليات العسكرية البرية في قطاع غزة".

وفي وقت سابق، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بشأن

الحرب في غزة، قدمته مجموعة من الدول العربية، وصوتت 120 دولة لصالح الوثيقة، وعارضتها 14 دولة، وامتنعت 45 دولة عن التصويت، ولم يحصل التعديل الذي اقترحته كندا لإدانة حماس على أصوات كافية.

تتكون الوثيقة من 14 نقطة، أهمها الدعوة إلى هدنة إنسانية فورية، بالإضافة إلى ذلك، يتضمن النص مطالب بامتثال جميع الأطراف للقانون الإنساني الدولي، وتوفير الضروريات الأساسية بشكل فوري لقطاع غزة، وإطلاق سراح جميع المدنيين، وتسليم المساعدات الإنسانية دون عوائق، ودعوة إلى إلغاء أمر من السلطات الإسرائيلية نقل السكان الفلسطينيين وموظفي الأمم المتحدة إلى

جنوبي القطاع.