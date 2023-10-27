احتجاجات ليلية فى العاصمة الفرنسية باريس دعما لقطاع غزة بعد القصف المكثف

MENAFN - Youm7) شهدت العاصمة الفرنسية باريس الجمعة، احتجاجات ليلية دعما لقطاع غزة الذي يتعرض لقصف مكثف، في انتهاك واضح لكل المواثيق القانونية والإنسانية.

وخرج المتظاهرون في إحتجاجات ليلية بمدن فرنسا دعما لقطاع غزة الذي يتعرض لقصف مكثف، وقتل، وقطع للكهرباء والإنترنت، وتدمير لكل مظاهر الحياة، وحجب كل مصادر الحقائق والمعلومات حول ما يحدث من مجازر وجرائم حرب.

وقررت السلطات الفرنسية في وقت سابق،

منع تظاهرة دعم للفلسطينيين، كانت مرتقبة اليوم السبت في باريس

بدعوة من عدة جمعيات ونقابات وهيئات سياسية.

وأفاد وسائل إعلامية RT في قطاع غزة، بأن الطائرات الإسرائيلية تشن الآن هجوما ضخما وعنيفا على عموم مناطق قطاع غزة، متسببة بانقطاع شبكة الاتصالات عن القطاع.

كما أصدرت فصائل فلسطينية مساء الجمعة بيانا بشن الغارات الإسرائيلية العنيفة التي شنها الجيش الإسرائيلي بوتيرة عالية على غزة، وقطع الاتصالات والإنترنت عن القطاع.

وحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الجمعة، من أنه "بدون تغيير جوهري، فإن سكان غزة سيتكبدون وابلا غير مسبوق من المآسي الإنسانية".

ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر، والتي قابلها الجيش الإسرائيلي بعملية "السيوف الحديدية"، ما أسفر عن وقع آلاف القتلى والجرحى من الجانب الفلسطيني.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من الشهر الجاري إلى

7415 شخصا، من بينهم 3038 طفلا و1726 امرأة و414 مسنا، فيما وصلت عدد الإصابات إلى ونحو 20 ألف جريح، إضافة إلى نحو ألفي مفقود تحت الأنقاض.

فيما قتل أكثر من 1400 إسرائيلي وأصيب 5132، كما أسرت "حماس" 244 إسرائيليا بينهم عسكريون برتب رفيعة تطالب بمبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء في سجون إسرائيل.

