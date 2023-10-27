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رئيس كولومبيا مهاجما إسرائيل: مع قطع الطاقة والإنترنت تنطلق المجزرة فى غزة.. إبادة جماعية

10/27/2023 11:29:48 PM
(MENAFN- Youm7) صرح الرئيس الكولومبى جوستافو بيترو بأن البشرية باتت "أمام إبادة جماعية"، تعليقا على التطورات الأخيرة في قطاع غزة.

وكتب بيترو على موقع "إكس" ("تويتر" سابقا)، الجمعة: "مع القطع الكامل للطاقة والإنترنت تنطلق المجزرة في غزة. مئة طائرة تقصف بينما يتوغل آلاف الجنود الإسرائيليين في غزة".
 وأضاف أن "البشرية اليوم أمام إبادة جماعية".

وأرفق الرئيس الكولومبي منشوره بصورة لمنشور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الذي دعا إلى "هدنة إنسانية في الشرق الأوسط مع إطلاق سراح جميع الرهائن دون أي شروط، وتوريد كافة الإمدادات الحيوية بالحجم المطلوب".

ويأتى ذلك على خلفية
إعلان الجيش الإسرائيلي
الجمعة، توسيع العمليات في قطاع غزة تمهيدا لعملية برية واسعة النطاق.







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