رئيس كولومبيا مهاجما إسرائيل: مع قطع الطاقة والإنترنت تنطلق المجزرة فى غزة.. إبادة جماعية

(MENAFN
- Youm7) صرح الرئيس الكولومبى جوستافو بيترو بأن البشرية باتت "أمام إبادة جماعية"، تعليقا على التطورات الأخيرة في قطاع غزة.
وكتب بيترو على موقع "إكس" ("تويتر" سابقا)، الجمعة: "مع القطع الكامل للطاقة والإنترنت تنطلق المجزرة في غزة. مئة طائرة تقصف بينما يتوغل آلاف الجنود الإسرائيليين في غزة".
وأضاف أن "البشرية اليوم أمام إبادة جماعية".
وأرفق الرئيس الكولومبي منشوره بصورة لمنشور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الذي دعا إلى "هدنة إنسانية في الشرق الأوسط مع إطلاق سراح جميع الرهائن دون أي شروط، وتوريد كافة الإمدادات الحيوية بالحجم المطلوب".
ويأتى ذلك على خلفية
إعلان الجيش الإسرائيلي
الجمعة، توسيع العمليات في قطاع غزة تمهيدا لعملية برية واسعة النطاق.
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