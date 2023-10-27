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إلياس الجلاصى يخضع لبرنامج تأهيلى بعد إصابته فى العضلة الضامة

10/27/2023 11:29:44 PM
(MENAFN- Youm7) يخضع التونسي إلياس الجلاصي، صانع ألعاب النادي المصري ، لبرنامج تأهيلي للتعافي من إصابة العضلة الضامة، والتي لحقت به مؤخراً وحالت دون مشاركته في اللقاء الأخير أمام بيراميدز من دوري Nile.



من ناحية أخرى، تسلم محمد موسى عضو مجلس إدارة النادي المصري، كارنيهات ثنائي الفريق، أحمد عيد وأحمد أيمن منصور، وذلك بعد انتهاء أزمة توقيعهما لناديين في نفس الوقت، بشكل ودي.



وكان نادي الزمالك قد تنازل عن الشكوى التي قدمها في اتحاد الكرة ضد اللاعبين، وذلك بعد الاتفاق مع إدارة المصري .



واتفق المصري مع إدارة الزمالك على دفع مبلغ مادي للقلعة البيضاء، وقام ثنائي المصري أحمد عيد وأحمد أيمن منصور برد الأموال التي حصلوا عليها من الزمالك، وتنازل الزمالك عن الشكوى وتم استلام الكارنيهات.












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