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الإصابات تضرب فريق مودرن فيوتشر قبل مواجهة البنك الأهلى بدروى Nile

10/27/2023 11:29:43 PM
(MENAFN- Youm7) تعرض فريق مودرن فيوتشر إلى العديد من الإصابات في صفوف فريقه خلال المرحلة الحالية ضمن العناصر الأساسية وذلك قبل المواجهة المقبلة أمام البنك الاهلى.



حيث يقترب من الغياب عن الفريق فى مباراة البنك الأهلى المقبلة كل من ناصر ماهر صانع العاب الفريق بسبب الإصابة على مستوى الانكل بينما يخضع أحمد عاطف مهاجم الفريق للتأهيل حاليا بسبب الام بالظهر والكاميرونى جوناثان بسبب الإصابة التي تعرض لها منذ فترة كبيرة على مستوى الركبة.



ويسعى البرتغالي ريكاردو فورموسينيو المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر لتجهيز بعض اللاعبين للتواجد في التشكيل الاساسى أمام البنك الاهلى لتعويض غياب زملائهم المصابين.



ومن المقرر أن يلاقى فريق فيوتشر نظيره البنك الاهلى ضمن الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى نايل" حيث تقام بعد غد الاثنين على ستاد القاهرة الدولى في تمام الساعة السابعة مساء.



وتراجع فريق مودرن فيوتشر إلى المركز الثاني بجدول مسابقة الدوري برصيد 9 نقاط، بعدما خاض 4 مباريات، فاز في 3 مواجهات وخسر لقاء واحد، وسجل لاعبو مودرن فيوتشر 6 أهداف واستقبلت شباكهم هدفين.












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