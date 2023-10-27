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كولر والشناوى يتحدثان اليوم فى مؤتمر صحفى عن مباراة الأهلى وصن داونز

10/27/2023 11:29:43 PM
(MENAFN- Youm7) يحضر مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى ومحمد الشناوي كابتن الفريق، اليوم السبت المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة صن داونزالمقرر لها عصر غداً الاحد في ذهاب الدور نصف النهائي للدوري الإفريقي لكرة القدم.

وتبدأ وقائع المؤتمر الصحفي الخاص بالأهلي ظهراً، ويتحدث المدير الفني وكابتن الفريق عن المباراة في حضور وسائل الإعلام.

وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي البطولة في نسختها الأولى داخل القارة، بعد تخطيه سيمبا التنزاني في ربع النهائي بالتعادل 2-2 ذهابا و1-1 في مباراة العودة باستاد القاهرة.

وفاز صن داونز على بيرو أتليتكو الأنجولي في مباراة الذهاب بهدفين دون رد وانتهت مباراة الإياب في جنوب إفريقيا بالتعادل السلبي.









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