تطعيمات خاصة للاعبى منتخب مصر قبل مواجهة سيراليون بسبب ليبريا

MENAFN - Youm7) بدأ الجهاز الطبي لمنتخب مصر الأول بقيادة الدكتور محمد أبو العلا التحضير للحصول على تطعيمات للجهاز و اللاعبين المختارين للمعسكر المقبل والذي لم يتحدد موعد انطلاقه بعد ، ومعرفة حقيقة و جود أمراض من عدمه في ليبريا للحصول على التطعيمات المناسبة.

ويواجه منتخب مصر نظيره السيراليونى فى ليبيريا بعد رفض الاتحاد السيراليونى إقامة المباراة فى تونس أو المغرب.

وأعلن الاتحاد السيراليوني لكرة القدم على احتضان ملعب مجمع صامويل كانيون دو الرياضي في ليبيريا لمباراة منتخب مصر وسيراليون في الجولة الثانية من تصفيات المونديال.

كشف الاتحاد السيراليونى لكرة القدم عن مواجهة المنتخب المصرى يوم 29 نوفمبر المقبل فى تصفيات كأس العالم 2026 بمدينة بانسيفيل بدولة ليبيريا.

وتضم مجموعة منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2026، منتخبات: بوركينا فاسو، غينيا بيساو، سيراليون، إثيوبيا وجيبوتي.

ونشر الاتحاد السيراليونى على الصفحة الرسمية على موقع "إكس" أن منتخب السيراليون سوف يواجه إثيوبيا يوم 15 نوفمبر بملعب محمد الخامس بالمغرب، ثم يواجه المنتخب المصرى يوم 19 نوفمبر فى ليبيريا.

ونستعرض 5 معلومات عن ملعب المباراة كالتالي:

ملعب صامويل كانيون دو الرياضي هو ملعب متعدد الاستخدام وغالبا ما يتم استخدامه لمباريات كرة القدم والرجبي

يقع الاستاد في مينة مونروفيا عاصمة ليبيريا

تم بناء الملعب في سنة 1986

يسع الملعب لـ 35 ألف متفرج بحد أقصى

يعتبر الملعب الرسمي الذي يخوض فيه منتخب ليبيريا مبارياته الدولية