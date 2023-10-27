زى النهارده.. الأهلى بطلا للسوبر المحلى للمرة الـ12 بتاريخه بثنائية فى الزمالك

MENAFN - Youm7) فى مثل هذا اليوم 28 أكتوبر 2022 توج الأهلي بلقب كأس السوبر المحلية للمرة 12 في تاريخه بعد فوزه على غريمه التقليدي الزمالك بطل الدوري 2-0

وأقيمت المباراة على استاد هزاع بن زايد في مدينة العين في الإمارات العربية المتحدة ، وأحرز برونو سافيو الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 39، وعزز كريم فؤاد النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

وفشل الزمالك الذي فاز بثنائية الدوري والكأس في الموسم الماضي في حصد اللقب الخامس في المسابقة والأول منذ عام 2020.

ولعب الأهلي المواجهة بصفته وصيف آخر نسخة من بطولة كأس مصر.

وبدأت المنافسة على كأس السوبر المصري فى عام 2001 وفاز الزمالك بأول نسختين قبل أن يحقق الأهلي لقبه الأول في عام 2003 ويصبح البطل التاريخي للمسابقة برصيد 13 لقاباً.

وتُوج المارد الأحمر بـ43 بطولة دورى عام، و38 لقبا ببطولة كأس مصر، 13 لقب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993، وتوج النادى الاهلى بـ11 لقب لدورى الأبطال الأفريقى(1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020-2021 - 2023وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014 و2020 و2021، وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ25 لقبا قاريا حتى الآن.وعلى مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 17 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1".