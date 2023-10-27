مصر تحذر من عواقب فشل الأمم المتحدة في وقف إطلاق النار بغزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 27 - 10 (كونا) -- طالبت مصر اليوم الجمعة الأمم المتحدة بإصدار قرار لوقف القتال في قطاع غزة محذرة من أن "عدم وقف الحرب الآن من شأنه جر المنطقة إلى حرب إقليمية مدمرة تتأثر بها مصالح الدول التي تتلكأ في المطالبة بوقفها أكثر من مصالح غيرها".
وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان أن ذلك جاء في كلمة مندوب مصر الدائم لدى المنظمة الدولية السفير أسامة عبدالخالق خلال اجتماع الدورة الطارئة العاشرة للجمعية العامة للأمم المتحدة.
ونبهت مصر الى أن "الفشل في اتخاذ اجراءات ناجعة وفورية لوقف الحرب في قطاع غزة الآن سيؤدي لا محالة الى اذكاء نار الارهاب والدفع بأجيال يافعة بأكلمها في أحضان الفكر المتطرف بما يمثل خطرا جسيما على الأمن والسلم الدوليين".
ودعت مصر الأمم المتحدة الى "ضرورة وقف اطلاق النار إعمالا لمبدأ العدالة والكيل بميكال ومعيار واحد دافعه وقف القتل وحفظ السلم والأمن الدوليين وحماية المدنيين على أمل أن يمثل موقف المنظمة الأممية نواة لتحقيق السلام في الشرق الأوسط".
وحذرت من أن "عدم الانطلاق من أتون هذه الأزمة بتصور واضح لاعادة احياء عملية سلام جادة تعالج جذور الأزمة الحالية وتفضي الى حل الدولتين سيكون خطأ جسيما ومزمنا وتحاسبنا عليه الأجيال".
ودعت الى "تكريس الجهد للخروج بموقف واضح من الجمعية العامة بشأن ما تشهده الأراضي الفلسطينية من انتهاكات وجرائم" مطالبة بوقف الحرب فورا والتصويت لصالح اصدار قرار لوقف اطلاق النار انقاذا للسلام في المنطقة.
وأشارت الى "وحشية العدوان الاسرائيلي الغاشم على غزة وانتهاكه لكافة القوانين الدولية والقيم الانسانية" مكررة الدعوة لحماية الشعب الفلسطيني وضمان وصول المساعدات الانسانية عبر آلية منظمة ومحكمة تشرف عليها الأمم المتحدة.
وشددت مصر على "رفض استهداف المدنيين والارهاب وخرق القانون الدولي الانساني وقصف المستشفيات والمراكز الطبية وقتل الأطفال والحصار وقطع الامدادات والاحتياجات الضرورية للحياة عن البشر والتهجير القسرى وتصفية حقوق البشر".
وأكدت مجددا رفضها وبشكل قاطع أية محاولة لتهجير الشعب الفلسطيني داخل أراضيه أو لدول الجوار لثالث مرة في تاريخه بدعوى حمايته أو بأي دعاوى أخرى يتعين مواجهتها بكل حزم. (النهاية)
م م / ر ج
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