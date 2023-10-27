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مصر تحذر من عواقب فشل الأمم المتحدة في وقف إطلاق النار بغزة

10/27/2023 11:29:40 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 27 - 10 (كونا) -- طالبت مصر اليوم الجمعة الأمم المتحدة بإصدار قرار لوقف القتال في قطاع غزة محذرة من أن "عدم وقف الحرب الآن من شأنه جر المنطقة إلى حرب إقليمية مدمرة تتأثر بها مصالح الدول التي تتلكأ في المطالبة بوقفها أكثر من مصالح غيرها".
وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان أن ذلك جاء في كلمة مندوب مصر الدائم لدى المنظمة الدولية السفير أسامة عبدالخالق خلال اجتماع الدورة الطارئة العاشرة للجمعية العامة للأمم المتحدة.
ونبهت مصر الى أن "الفشل في اتخاذ اجراءات ناجعة وفورية لوقف الحرب في قطاع غزة الآن سيؤدي لا محالة الى اذكاء نار الارهاب والدفع بأجيال يافعة بأكلمها في أحضان الفكر المتطرف بما يمثل خطرا جسيما على الأمن والسلم الدوليين".
ودعت مصر الأمم المتحدة الى "ضرورة وقف اطلاق النار إعمالا لمبدأ العدالة والكيل بميكال ومعيار واحد دافعه وقف القتل وحفظ السلم والأمن الدوليين وحماية المدنيين على أمل أن يمثل موقف المنظمة الأممية نواة لتحقيق السلام في الشرق الأوسط".
وحذرت من أن "عدم الانطلاق من أتون هذه الأزمة بتصور واضح لاعادة احياء عملية سلام جادة تعالج جذور الأزمة الحالية وتفضي الى حل الدولتين سيكون خطأ جسيما ومزمنا وتحاسبنا عليه الأجيال".
ودعت الى "تكريس الجهد للخروج بموقف واضح من الجمعية العامة بشأن ما تشهده الأراضي الفلسطينية من انتهاكات وجرائم" مطالبة بوقف الحرب فورا والتصويت لصالح اصدار قرار لوقف اطلاق النار انقاذا للسلام في المنطقة.
وأشارت الى "وحشية العدوان الاسرائيلي الغاشم على غزة وانتهاكه لكافة القوانين الدولية والقيم الانسانية" مكررة الدعوة لحماية الشعب الفلسطيني وضمان وصول المساعدات الانسانية عبر آلية منظمة ومحكمة تشرف عليها الأمم المتحدة.
وشددت مصر على "رفض استهداف المدنيين والارهاب وخرق القانون الدولي الانساني وقصف المستشفيات والمراكز الطبية وقتل الأطفال والحصار وقطع الامدادات والاحتياجات الضرورية للحياة عن البشر والتهجير القسرى وتصفية حقوق البشر".
وأكدت مجددا رفضها وبشكل قاطع أية محاولة لتهجير الشعب الفلسطيني داخل أراضيه أو لدول الجوار لثالث مرة في تاريخه بدعوى حمايته أو بأي دعاوى أخرى يتعين مواجهتها بكل حزم. (النهاية)

م م / ر ج



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