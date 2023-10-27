Saturday, 28 October 2023 08:22 GMT

وزارة الخارجية الفلسطينية تطالب بتدخل فوري لوقف التطورات المتسارعة والخطيرة في حرب الاحتلال على غزة

10/27/2023 11:29:39 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 27 - 10 (كونا)-- طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية مساء اليوم الجمعة العالم أجمع بتحمل مسؤولياته والتدخل الفوري لوقف الحرب التي تؤدي الى تعميق الإبادة الجماعية وتوسيع دائرة المجازر التي ترتكب كل دقيقة بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية القول إن التطورات المتسارعة في حرب الاحتلال على القطاع خاصة قطع الاتصالات والانترنت والقصف غير المسبوق والمتواصل مؤشر لبداية اقتحامات برية.
يأتي ذلك في الوقت الذي كثف فيه طيران الحرب الاسرائيلي من غاراته على قطاع غزة ما أدى الى انقطاع شبكات الاتصال والانترنت.
وأعلنت شركة (جوال)انقطاع خدمات الاتصالات والانترنت مع قطاع غزة جراء القصف الاسرائيلي الشديد في الساعات الاخيرة الذي ادى الى تدمير جميع المسارات الدولية المتبقية التي تصل غزة بالعالم الخارجي.
وأضافت في بيان أن القصف السابق أدى الى تدمير المسارات الدولية وادى القصف اليوم الى انقطاع لكامل خدمات الاتصالات.
وفي السياق فقدت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) الاتصال مع مراسلها في قطاع غزة.
ومن جانبها حملت نقابة الصحفيين الفلسطينيين في بيان لها سلطات الاحتلال كامل المسؤولية عن حياة الزملاء الصحفيين وحثت الأمم المتحدة ومنظماتها وكافة منظمات حقوق الانسان على التدخل ووقف حرب الابادة في غزة واعادة سبل التواصل معها.
ومن جهته قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي إن القوات البرية توسع عملياتها هذه الليلة في قطاع غزة في وقت ذكرت فيه مصادر محلية أن قطاع غزة تعرض لقصف عنيف من الجو والبر والبحر.
وأضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال أنه تم تكثيف القصف خلال الساعات الاخيرة ضد اهداف تحت الارض.
(النهاية)

ن ق / م م ج




MENAFN27102023000071011013ID1107321400

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث