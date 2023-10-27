وزارة الخارجية الفلسطينية تطالب بتدخل فوري لوقف التطورات المتسارعة والخطيرة في حرب الاحتلال على غزة

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- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 27 - 10 (كونا)-- طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية مساء اليوم الجمعة العالم أجمع بتحمل مسؤولياته والتدخل الفوري لوقف الحرب التي تؤدي الى تعميق الإبادة الجماعية وتوسيع دائرة المجازر التي ترتكب كل دقيقة بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية القول إن التطورات المتسارعة في حرب الاحتلال على القطاع خاصة قطع الاتصالات والانترنت والقصف غير المسبوق والمتواصل مؤشر لبداية اقتحامات برية.
يأتي ذلك في الوقت الذي كثف فيه طيران الحرب الاسرائيلي من غاراته على قطاع غزة ما أدى الى انقطاع شبكات الاتصال والانترنت.
وأعلنت شركة (جوال)انقطاع خدمات الاتصالات والانترنت مع قطاع غزة جراء القصف الاسرائيلي الشديد في الساعات الاخيرة الذي ادى الى تدمير جميع المسارات الدولية المتبقية التي تصل غزة بالعالم الخارجي.
وأضافت في بيان أن القصف السابق أدى الى تدمير المسارات الدولية وادى القصف اليوم الى انقطاع لكامل خدمات الاتصالات.
وفي السياق فقدت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) الاتصال مع مراسلها في قطاع غزة.
ومن جانبها حملت نقابة الصحفيين الفلسطينيين في بيان لها سلطات الاحتلال كامل المسؤولية عن حياة الزملاء الصحفيين وحثت الأمم المتحدة ومنظماتها وكافة منظمات حقوق الانسان على التدخل ووقف حرب الابادة في غزة واعادة سبل التواصل معها.
ومن جهته قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي إن القوات البرية توسع عملياتها هذه الليلة في قطاع غزة في وقت ذكرت فيه مصادر محلية أن قطاع غزة تعرض لقصف عنيف من الجو والبر والبحر.
وأضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال أنه تم تكثيف القصف خلال الساعات الاخيرة ضد اهداف تحت الارض.
(النهاية)
ن ق / م م ج
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