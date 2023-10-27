مصر: نتائج التحقيقيات تشير إلى تحطم طائرة بدون طيار في (نويبع) وسقوط الأخرى في (طابا)

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- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 27 - 10 (كونا) -- أعلنت القوات المسلحة المصرية اليوم الجمعة أن نتائج التحقيقات في حادثي سقوط جسم غريب في (نويبع) وطائرة موجهة بدون طيار في (طابا) تشير إلى تحطم طائرة في (نويبع) وسقوط الأخرى في (طابا).
جاء ذلك في بيان للقوات المسلحة المصرية كاشفا أن عدد (2) طائرة موجهة بدون طيار كانت متجهة من جنوب البحر الأحمر الى الشمال وتم استهداف طائرة خارج المجال الجوى بخليج العقبة ما أسفر عن سقوط بعض حطامها بمنطقة غير مأهولة بالسكان في (نويبع) وسقوط الآخرى في منطقة (طابا).
وأكدت القوات المسلحة المصرية تكثيف القوات الجوية وقوات الدفاع الجوى أعمال تأمين المجال الجوى المصري على كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة.
وأعلنت مصر في وقت سابق اليوم سقوط إحدى الطائرات الموجهة بدون طيار مجهولة الهوية بجوار مستشفى طابا ما اسفر عن اصابة ستة أشخاص باصابابت طفيفة. (النهاية)
م م
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