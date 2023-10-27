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مصر: نتائج التحقيقيات تشير إلى تحطم طائرة بدون طيار في (نويبع) وسقوط الأخرى في (طابا)

10/27/2023 11:29:39 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 27 - 10 (كونا) -- أعلنت القوات المسلحة المصرية اليوم الجمعة أن نتائج التحقيقات في حادثي سقوط جسم غريب في (نويبع) وطائرة موجهة بدون طيار في (طابا) تشير إلى تحطم طائرة في (نويبع) وسقوط الأخرى في (طابا).
جاء ذلك في بيان للقوات المسلحة المصرية كاشفا أن عدد (2) طائرة موجهة بدون طيار كانت متجهة من جنوب البحر الأحمر الى الشمال وتم استهداف طائرة خارج المجال الجوى بخليج العقبة ما أسفر عن سقوط بعض حطامها بمنطقة غير مأهولة بالسكان في (نويبع) وسقوط الآخرى في منطقة (طابا).
وأكدت القوات المسلحة المصرية تكثيف القوات الجوية وقوات الدفاع الجوى أعمال تأمين المجال الجوى المصري على كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة.
وأعلنت مصر في وقت سابق اليوم سقوط إحدى الطائرات الموجهة بدون طيار مجهولة الهوية بجوار مستشفى طابا ما اسفر عن اصابة ستة أشخاص باصابابت طفيفة. (النهاية)

م م




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