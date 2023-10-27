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الأمم المتحدة تعتمد قرارا يدعو لإيقاف فوري للأعمال العدائية الإسرائيلية على غزة وتوفير المساعدات بالقطاع

10/27/2023 11:29:38 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 27 - 10 (كونا) -- اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة مساء اليوم الجمعة قرارا يدعو إلى هدنة إنسانية فورية دائمة تفضي إلى إيقاف الأعمال العدائية الإسرائيلية وتوفير الخدمات الأساسية للمدنيين في شتى أنحاء قطاع غزة من دون عوائق.
جاءت هذه الخطوة نتيجة التصويت على القرار المقدم من الأردن بتأييد 120 عضوا ومعارضة 14 فيما امتنع 45 عضوا عن التصويت وذلك في إطار الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة التي تحمل عنوان (الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة).
ويطالب القرار جميع الأطراف بالامتثال الفوري والكامل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وتمكين وتسهيل الوصول الإنساني للإمدادات والخدمات الأساسية إلى جميع المدنيين المحتاجين في قطاع غزة.
ويرفض القرار بشدة "أية محاولات للترحيل القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين" بما في ذلك إلغاء الأمر الذي أصدرته سلطات الاحتلال الإسرائيلي للمدنيين الفلسطينيين وموظفي الأمم المتحدة فضلا عن العاملين في المجال الإنساني بإخلاء جميع المناطق الواقعة إلى الشمال من وادي غزة والانتقال إلى جنوب القطاع.
ويؤكد على الحاجة إلى إنشاء آلية على وجه السرعة لضمان حماية السكان المدنيين الفلسطينيين وآلية أخرى للإخطار الإنساني لضمان حماية مرافق الأمم المتحدة وجميع المنشآت الإنسانية ولضمان حركة قوافل المساعدات دون عوائق.
وعبرت الجمعية العامة في القرار عن قلقها البالغ من الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة وتداعياته الهائلة على السكان المدنيين الذين يشكل الأطفال نسبة كبيرة منهم. (النهاية)

ع س ت / م م ج




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