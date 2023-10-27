الأمم المتحدة تعتمد قرارا يدعو لإيقاف فوري للأعمال العدائية الإسرائيلية على غزة وتوفير المساعدات بالقطاع

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 27 - 10 (كونا) -- اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة مساء اليوم الجمعة قرارا يدعو إلى هدنة إنسانية فورية دائمة تفضي إلى إيقاف الأعمال العدائية الإسرائيلية وتوفير الخدمات الأساسية للمدنيين في شتى أنحاء قطاع غزة من دون عوائق.
جاءت هذه الخطوة نتيجة التصويت على القرار المقدم من الأردن بتأييد 120 عضوا ومعارضة 14 فيما امتنع 45 عضوا عن التصويت وذلك في إطار الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة التي تحمل عنوان (الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة).
ويطالب القرار جميع الأطراف بالامتثال الفوري والكامل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وتمكين وتسهيل الوصول الإنساني للإمدادات والخدمات الأساسية إلى جميع المدنيين المحتاجين في قطاع غزة.
ويرفض القرار بشدة "أية محاولات للترحيل القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين" بما في ذلك إلغاء الأمر الذي أصدرته سلطات الاحتلال الإسرائيلي للمدنيين الفلسطينيين وموظفي الأمم المتحدة فضلا عن العاملين في المجال الإنساني بإخلاء جميع المناطق الواقعة إلى الشمال من وادي غزة والانتقال إلى جنوب القطاع.
ويؤكد على الحاجة إلى إنشاء آلية على وجه السرعة لضمان حماية السكان المدنيين الفلسطينيين وآلية أخرى للإخطار الإنساني لضمان حماية مرافق الأمم المتحدة وجميع المنشآت الإنسانية ولضمان حركة قوافل المساعدات دون عوائق.
وعبرت الجمعية العامة في القرار عن قلقها البالغ من الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة وتداعياته الهائلة على السكان المدنيين الذين يشكل الأطفال نسبة كبيرة منهم. (النهاية)
ع س ت / م م ج
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