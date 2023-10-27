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الجامعة العربية ترحب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي إلى هدنة إنسانية في غزة

10/27/2023 11:29:38 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 27 - 10 (كونا) -- رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم الجمعة بنجاح الجمعية العامة للأمم المتحدة بتبني قرار يدعو إلى هدنة إنسانية فورية في غزة تفضي إلى وقف الأعمال العدائية.
وأكد أبو الغيط في بيان صادر عن الأمانة العامة للجامعة أن تبني القرار بأغلبية 120 صوتا إنما يعكس الإرادة الدولية الحقيقية بعيدا عن سلطة "الفيتو" التي أعاقت صدور قرار مماثل عن مجلس الأمن.
وأضاف أن الأغلبية الكبيرة التي تبنت القرار تشير إلى اتجاه واضح لدى الرأي العام العالمي برفض استمرار الحرب لما تتسبب فيه من كارثة إنسانية متواصلة واستهداف واضح للمدنيين في القطاع وعقاب جماعي لسكان غزة مبينا أن القرار يتضمن تأكيدا على حماية المدنيين وفتح ممرات إنسانية وضرورة الالتزام بالقانون الإنساني الدولي.
وشدد على ضرورة ترجمة هذا القرار إلى حملة دبلوماسية للضغط على إسرائيل ومن يعطيها الضوء الأخضر لوقف حملتها الجنونية على غزة وللحصول على الضمانات الكفيلة بفتح ممرات إنسانية على وجه السرعة لإدخال المواد الضرورية بما فيها الوقود إلى القطاع.
من جانب آخر أعرب أبو الغيط عن ترحيبه بالإعلان الصادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي بالعمل على فتح ممرات إنسانية في غزة وإرسال المساعدات للسكان هناك وكذلك بمبادرة اسبانيا لاستضافة مؤتمر دولي يهدف إلى إيجاد تسوية سياسية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت في وقت سابق اليوم قرارا يدعو إلى هدنة إنسانية فورية دائمة تفضي إلى إيقاف الأعمال العدائية الإسرائيلية وتوفير الخدمات الأساسية للمدنيين في شتى أنحاء قطاع غزة من دون عوائق.
وقد حظي القرار بتأييد 120 عضوا ومعارضة 14 فيما امتنع 45 آخرون عن التصويت. (النهاية)

ا س م / ر ج



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