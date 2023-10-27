الجامعة العربية ترحب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي إلى هدنة إنسانية في غزة

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- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 27 - 10 (كونا) -- رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم الجمعة بنجاح الجمعية العامة للأمم المتحدة بتبني قرار يدعو إلى هدنة إنسانية فورية في غزة تفضي إلى وقف الأعمال العدائية.
وأكد أبو الغيط في بيان صادر عن الأمانة العامة للجامعة أن تبني القرار بأغلبية 120 صوتا إنما يعكس الإرادة الدولية الحقيقية بعيدا عن سلطة "الفيتو" التي أعاقت صدور قرار مماثل عن مجلس الأمن.
وأضاف أن الأغلبية الكبيرة التي تبنت القرار تشير إلى اتجاه واضح لدى الرأي العام العالمي برفض استمرار الحرب لما تتسبب فيه من كارثة إنسانية متواصلة واستهداف واضح للمدنيين في القطاع وعقاب جماعي لسكان غزة مبينا أن القرار يتضمن تأكيدا على حماية المدنيين وفتح ممرات إنسانية وضرورة الالتزام بالقانون الإنساني الدولي.
وشدد على ضرورة ترجمة هذا القرار إلى حملة دبلوماسية للضغط على إسرائيل ومن يعطيها الضوء الأخضر لوقف حملتها الجنونية على غزة وللحصول على الضمانات الكفيلة بفتح ممرات إنسانية على وجه السرعة لإدخال المواد الضرورية بما فيها الوقود إلى القطاع.
من جانب آخر أعرب أبو الغيط عن ترحيبه بالإعلان الصادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي بالعمل على فتح ممرات إنسانية في غزة وإرسال المساعدات للسكان هناك وكذلك بمبادرة اسبانيا لاستضافة مؤتمر دولي يهدف إلى إيجاد تسوية سياسية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت في وقت سابق اليوم قرارا يدعو إلى هدنة إنسانية فورية دائمة تفضي إلى إيقاف الأعمال العدائية الإسرائيلية وتوفير الخدمات الأساسية للمدنيين في شتى أنحاء قطاع غزة من دون عوائق.
وقد حظي القرار بتأييد 120 عضوا ومعارضة 14 فيما امتنع 45 آخرون عن التصويت. (النهاية)
ا س م / ر ج
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