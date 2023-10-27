Saturday, 28 October 2023 08:21 GMT

دوري (روشن) السعودي.. (الهلال) يفوز على (الأهلي) بثلاثية ويعزز صدارته للدوري

10/27/2023 11:29:38 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 27 - 10 (كونا) -- فاز نادي (الهلال) السعودي اليوم الجمعة على نظيره (الأهلي) ضمن منافسات دوري (روشن) السعودي للمحترفين بنتيجة (3-1) ليعزز صدارته للدوري.
جاء ذلك خلال لقاء جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة (11) من بطولة الدوري على ملعب استاد (الملك فهد) بالرياض.
ومنذ بداية المباراة أحرز (الهلال) الهدف الأول عن طريق لاعبه سيرجي ميلينكوفيتش في الدقيقة الأولى وفي الدقيقة 37 سجل النجم الكسندر ميتروفيتش الهدف الثاني.
وفي الشوط الثاني قلص (الأهلي) النتيجة ليسجل النجم الان ساينت ماكسيمان في الدقيقة 58 ويحرز اللاعب روجير إيبانيز الهدف الثالث للهلال في مرماه عن طريق الخطأ عند الدقيقة 84.
ورفع (الهلال) رصيده إلى 29 نقطة في صدارة الترتيب فيما تجمد رصيد الأهلي عند 22 نقطة في المركز الخامس. (النهاية)

ع س ط / م م ج





MENAFN27102023000071011013ID1107321396

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث