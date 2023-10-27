دوري (روشن) السعودي.. (الهلال) يفوز على (الأهلي) بثلاثية ويعزز صدارته للدوري

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 27 - 10 (كونا) -- فاز نادي (الهلال) السعودي اليوم الجمعة على نظيره (الأهلي) ضمن منافسات دوري (روشن) السعودي للمحترفين بنتيجة (3-1) ليعزز صدارته للدوري.
جاء ذلك خلال لقاء جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة (11) من بطولة الدوري على ملعب استاد (الملك فهد) بالرياض.
ومنذ بداية المباراة أحرز (الهلال) الهدف الأول عن طريق لاعبه سيرجي ميلينكوفيتش في الدقيقة الأولى وفي الدقيقة 37 سجل النجم الكسندر ميتروفيتش الهدف الثاني.
وفي الشوط الثاني قلص (الأهلي) النتيجة ليسجل النجم الان ساينت ماكسيمان في الدقيقة 58 ويحرز اللاعب روجير إيبانيز الهدف الثالث للهلال في مرماه عن طريق الخطأ عند الدقيقة 84.
ورفع (الهلال) رصيده إلى 29 نقطة في صدارة الترتيب فيما تجمد رصيد الأهلي عند 22 نقطة في المركز الخامس. (النهاية)
ع س ط / م م ج
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