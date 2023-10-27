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الرئيس الأمريكي يؤكد أن بلاده والصين بحاجة لإدارة المنافسة بينهما بشكل مسؤول

10/27/2023 11:29:38 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 27 - 10 (كونا) -- أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الجمعة أن الولايات المتحدة والصين بحاجة إلى إدارة المنافسة في العلاقة بشكل مسؤول والحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة.
وقال الأبيض في بيان إن بايدن التقى وزير الخارجية الصيني وانغ يي وذلك في اليوم الثاني من زيارته إلى الولايات المتحدة والتي تستمر ثلاثة أيام.
وأضاف البيان أن بايدن "شدد على أنه يتعين على الولايات المتحدة والصين العمل معا لمواجهة التحديات العالمية".
وعقد وزير الخارجية الصيني ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن في وقت سابق من اليوم اجتماعا كما عقدا أمس اجتماعا أول وعبرا عن تطلعهما لإجراء مباحثات "بناءة".
وتأتي زيارة وزير خارجية الصين إلى واشنطن بعد زيارات قام بها وزراء أمريكيون إلى الصين بينهم وزير الخارجية بلينكن وهناك حديث عن احتمال أن يزور الرئيس الصيني شي جين بينغ الولايات المتحدة خلال الأشهر المقبلة.
وأصبح وزير الخارجية الصيني أرفع مسؤول في بلاده يزور الولايات المتحدة منذ سنوات وذلك في ظل توترات شديدة شهدتها العلاقات بين البلدين خلال السنوات الأخيرة. (النهاية)

ع س ج / ر ج



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