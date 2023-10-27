الرئيس الأمريكي يؤكد أن بلاده والصين بحاجة لإدارة المنافسة بينهما بشكل مسؤول

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- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 27 - 10 (كونا) -- أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الجمعة أن الولايات المتحدة والصين بحاجة إلى إدارة المنافسة في العلاقة بشكل مسؤول والحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة.
وقال الأبيض في بيان إن بايدن التقى وزير الخارجية الصيني وانغ يي وذلك في اليوم الثاني من زيارته إلى الولايات المتحدة والتي تستمر ثلاثة أيام.
وأضاف البيان أن بايدن "شدد على أنه يتعين على الولايات المتحدة والصين العمل معا لمواجهة التحديات العالمية".
وعقد وزير الخارجية الصيني ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن في وقت سابق من اليوم اجتماعا كما عقدا أمس اجتماعا أول وعبرا عن تطلعهما لإجراء مباحثات "بناءة".
وتأتي زيارة وزير خارجية الصين إلى واشنطن بعد زيارات قام بها وزراء أمريكيون إلى الصين بينهم وزير الخارجية بلينكن وهناك حديث عن احتمال أن يزور الرئيس الصيني شي جين بينغ الولايات المتحدة خلال الأشهر المقبلة.
وأصبح وزير الخارجية الصيني أرفع مسؤول في بلاده يزور الولايات المتحدة منذ سنوات وذلك في ظل توترات شديدة شهدتها العلاقات بين البلدين خلال السنوات الأخيرة. (النهاية)
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