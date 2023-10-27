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الرئيس المصري: نأمل أن نشهد قريبا وقف العنف في غزة

10/27/2023 11:29:36 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 27 - 10 (كونا) -- رحب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الجمعة بالقرار العربي الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة بالوقف الفوري للعنف في غزة.
وقال الرئيس السيسي في تدوينة له عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي "أرحب بالقرار العربي الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة بالوقف الفوري للعنف في غزة وهو ما شاركت فيه دول العالم المحبة للسلام والاستقرار".
وأضاف السيسي "نأمل أن نشهد قريبا وقف العنف في غزة والحفاظ على حياة المدنيين".
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت في وقت سابق اليوم قرارا يدعو إلى هدنة إنسانية فورية دائمة تفضي إلى إيقاف الأعمال العدائية الإسرائيلية وتوفير الخدمات الأساسية للمدنيين في شتى أنحاء قطاع غزة من دون عوائق.
وقد حظي القرار بتأييد 120 عضوا ومعارضة 14 فيما امتنع 45 آخرون عن التصويت. (النهاية)

ا س م / ر ج



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