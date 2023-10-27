الرئيس المصري: نأمل أن نشهد قريبا وقف العنف في غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 27 - 10 (كونا) -- رحب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الجمعة بالقرار العربي الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة بالوقف الفوري للعنف في غزة.
وقال الرئيس السيسي في تدوينة له عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي "أرحب بالقرار العربي الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة بالوقف الفوري للعنف في غزة وهو ما شاركت فيه دول العالم المحبة للسلام والاستقرار".
وأضاف السيسي "نأمل أن نشهد قريبا وقف العنف في غزة والحفاظ على حياة المدنيين".
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت في وقت سابق اليوم قرارا يدعو إلى هدنة إنسانية فورية دائمة تفضي إلى إيقاف الأعمال العدائية الإسرائيلية وتوفير الخدمات الأساسية للمدنيين في شتى أنحاء قطاع غزة من دون عوائق.
وقد حظي القرار بتأييد 120 عضوا ومعارضة 14 فيما امتنع 45 آخرون عن التصويت. (النهاية)
ا س م / ر ج
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