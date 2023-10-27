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الأمين العام للأمم المتحدة يحذر من انهيار كامل للنظام الإنساني في غزة

10/27/2023 11:29:36 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 27 - 10 (كونا) -- حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الجمعة من أن النظام الإنساني في غزة يواجه "انهيارا كاملا" ما يؤدي إلى عواقب لا يمكن تصورها على أكثر من مليوني مدني فلسطيني.
وذكر غوتيريش في بيان صحفي بعد اعتماد الجمعية العامة قرارا يدعو الى هدنة إنسانية فورية في غزة أن الأمم المتحدة لن تتمكن من الاستمرار في تقديم المساعدات داخل القطاع من دون حدوث تحول فوري وجوهري في كيفية إدخالها.
وأكد على ضرورة تعديل نظام التحقق المتعلق بحركة البضائع عبر معبر رفح للسماح لعدد أكبر بكثير من شاحنات الإغاثة بالدخول إلى غزة من دون تأخير.
وأوضح أن "نحو 500 شاحنة كانت تعبر يوميا إلى غزة قبل بدء الأعمال القتالية" مشيرا إلى أن الأيام الأخيرة شهدت دخول 12 شاحنة فقط في المتوسط يوميا على الرغم من أن الاحتياجات تزايدت بشكل كبير مع اشتداد القصف على القطاع.
وشدد الأمين العام مجددا على الحاجة الملحة لإمدادات الوقود لعمليات الأمم المتحدة ولتشغيل المستشفيات ومحطات تحلية المياه وإنتاج الغذاء وتوزيع المساعدات.
ورحب غوتيريش "بالإجماع العالمي المتزايد على التوصل إلى هدنة إنسانية للصراع" مجددا دعوته إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية وتسليم الإمدادات المنقذة للحياة بالحجم المطلوب.
واختتم الأمين العام بيانه بالقول إن "البؤس ينمو كل دقيقة ومن دون تغيير جوهري سيواجه شعب غزة معاناة إنسانية غير مسبوقة" مؤكدا أنه "على الجميع أن يتحملوا مسؤولياتهم". (النهاية)

ع س ت / ر ج



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