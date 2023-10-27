الأمين العام للأمم المتحدة يحذر من انهيار كامل للنظام الإنساني في غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 27 - 10 (كونا) -- حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الجمعة من أن النظام الإنساني في غزة يواجه "انهيارا كاملا" ما يؤدي إلى عواقب لا يمكن تصورها على أكثر من مليوني مدني فلسطيني.
وذكر غوتيريش في بيان صحفي بعد اعتماد الجمعية العامة قرارا يدعو الى هدنة إنسانية فورية في غزة أن الأمم المتحدة لن تتمكن من الاستمرار في تقديم المساعدات داخل القطاع من دون حدوث تحول فوري وجوهري في كيفية إدخالها.
وأكد على ضرورة تعديل نظام التحقق المتعلق بحركة البضائع عبر معبر رفح للسماح لعدد أكبر بكثير من شاحنات الإغاثة بالدخول إلى غزة من دون تأخير.
وأوضح أن "نحو 500 شاحنة كانت تعبر يوميا إلى غزة قبل بدء الأعمال القتالية" مشيرا إلى أن الأيام الأخيرة شهدت دخول 12 شاحنة فقط في المتوسط يوميا على الرغم من أن الاحتياجات تزايدت بشكل كبير مع اشتداد القصف على القطاع.
وشدد الأمين العام مجددا على الحاجة الملحة لإمدادات الوقود لعمليات الأمم المتحدة ولتشغيل المستشفيات ومحطات تحلية المياه وإنتاج الغذاء وتوزيع المساعدات.
ورحب غوتيريش "بالإجماع العالمي المتزايد على التوصل إلى هدنة إنسانية للصراع" مجددا دعوته إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية وتسليم الإمدادات المنقذة للحياة بالحجم المطلوب.
واختتم الأمين العام بيانه بالقول إن "البؤس ينمو كل دقيقة ومن دون تغيير جوهري سيواجه شعب غزة معاناة إنسانية غير مسبوقة" مؤكدا أنه "على الجميع أن يتحملوا مسؤولياتهم". (النهاية)
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