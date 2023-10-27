موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الجمعة الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) غزة - السلطات الصحية في قطاع غزة تعلن ارتفاع عدد الضحايا الفلسطينيين منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 7326 شهيدا و18967 مصابا وتقول إن من بين الشهداء 1726 امرأة و414 مسنا.

رام الله - طيران الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات عنيفة وغير مسبوقة على قطاع غزة بالتزامن مع قصف من مدفعية الاحتلال وزوارقه الحربية ما أدى إلى انقطاع شبكات الاتصالات والانترنت بشكل كامل.

نيويورك - الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارا يدعو إلى هدنة إنسانية فورية دائمة تفضي إلى إيقاف الأعمال العدائية الإسرائيلية وتوفير الخدمات الأساسية للمدنيين في شتى أنحاء قطاع غزة من دون عوائق وقد حظي القرار بتأييد 120 عضوا ومعارضة 14 فيما امتنع 45 عضوا عن التصويت.

القاهرة - القوات المسلحة المصرية تعلن أن نتائج التحقيقات في حادثي سقوط جسم غريب في (نويبع) وطائرة موجهة بدون طيار في (طابا) تشير إلى تحطم طائرة في (نويبع) وسقوط الأخرى في (طابا). (النهاية) ر ج