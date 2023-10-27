موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الجمعة الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

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- Kuwait News Agency (KUNA)) غزة - السلطات الصحية في قطاع غزة تعلن ارتفاع عدد الضحايا الفلسطينيين منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 7326 شهيدا و18967 مصابا وتقول إن من بين الشهداء 1726 امرأة و414 مسنا.
رام الله - طيران الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات عنيفة وغير مسبوقة على قطاع غزة بالتزامن مع قصف من مدفعية الاحتلال وزوارقه الحربية ما أدى إلى انقطاع شبكات الاتصالات والانترنت بشكل كامل.
نيويورك - الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارا يدعو إلى هدنة إنسانية فورية دائمة تفضي إلى إيقاف الأعمال العدائية الإسرائيلية وتوفير الخدمات الأساسية للمدنيين في شتى أنحاء قطاع غزة من دون عوائق وقد حظي القرار بتأييد 120 عضوا ومعارضة 14 فيما امتنع 45 عضوا عن التصويت.
القاهرة - القوات المسلحة المصرية تعلن أن نتائج التحقيقات في حادثي سقوط جسم غريب في (نويبع) وطائرة موجهة بدون طيار في (طابا) تشير إلى تحطم طائرة في (نويبع) وسقوط الأخرى في (طابا). (النهاية) ر ج
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