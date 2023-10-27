Saturday, 28 October 2023 08:21 GMT

موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الجمعة الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

10/27/2023 11:29:31 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) غزة - السلطات الصحية في قطاع غزة تعلن ارتفاع عدد الضحايا الفلسطينيين منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 7326 شهيدا و18967 مصابا وتقول إن من بين الشهداء 1726 امرأة و414 مسنا.

رام الله - طيران الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات عنيفة وغير مسبوقة على قطاع غزة بالتزامن مع قصف من مدفعية الاحتلال وزوارقه الحربية ما أدى إلى انقطاع شبكات الاتصالات والانترنت بشكل كامل.

نيويورك - الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارا يدعو إلى هدنة إنسانية فورية دائمة تفضي إلى إيقاف الأعمال العدائية الإسرائيلية وتوفير الخدمات الأساسية للمدنيين في شتى أنحاء قطاع غزة من دون عوائق وقد حظي القرار بتأييد 120 عضوا ومعارضة 14 فيما امتنع 45 عضوا عن التصويت.

القاهرة - القوات المسلحة المصرية تعلن أن نتائج التحقيقات في حادثي سقوط جسم غريب في (نويبع) وطائرة موجهة بدون طيار في (طابا) تشير إلى تحطم طائرة في (نويبع) وسقوط الأخرى في (طابا). (النهاية) ر ج

MENAFN27102023000071011013ID1107321392

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث