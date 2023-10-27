نائب أميركي: قطع الاتصالات عن غزة لإخفاء ما تقوم به إسرائيل

نائب أميركي: قطع الاتصالات عن غزة لإخفاء ما تقوم به إسرائيل
التاريخ
10/27/2023 11:29:11 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 28 تشرين الأول(بترا)- قالت عضو مجلس النواب عن الحزب الديمقراطي كوري بوش، اليوم السبت، في تغريدة عبر منصة "'إكس" (تويتر سابقًا) إن "إسرائيل قطعت جميع شبكات اتصالات الإنترنت والهواتف الخلوية في غزة، إنهم لا يريدون أن يرى العالم ما يقومون به".
وتتعرض غزة لتوغل بري واشتباكات عنيفة، وسط قصف كثيف من قوات الاحتلال الإسرائيلي التي قامت بقطع الاتصالات بالكامل عن القطاع.
--(بترا)
م د/ح أ
28/10/2023 02:41:01
MENAFN27102023000117011021ID1107321391
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