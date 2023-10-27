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نائب أميركي: قطع الاتصالات عن غزة لإخفاء ما تقوم به إسرائيل

10/27/2023 11:29:11 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 28 تشرين الأول(بترا)- قالت عضو مجلس النواب عن الحزب الديمقراطي كوري بوش، اليوم السبت، في تغريدة عبر منصة "'إكس" (تويتر سابقًا) إن "إسرائيل قطعت جميع شبكات اتصالات الإنترنت والهواتف الخلوية في غزة، إنهم لا يريدون أن يرى العالم ما يقومون به".
وتتعرض غزة لتوغل بري واشتباكات عنيفة، وسط قصف كثيف من قوات الاحتلال الإسرائيلي التي قامت بقطع الاتصالات بالكامل عن القطاع.
--(بترا)
م د/ح أ
28/10/2023 02:41:01

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