مسؤولة أممية: غزة فقدت الاتصال بالعالم وسط تقارير عن قصف كثيف

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 28 تشرين الأول (بترا)- قالت المنسقة الأممية للشؤون الإنسانية، لين هاستينغز، إن غزة فقدت الاتصال بالعالم، وسط تقارير عن قصف كثيف، محذرة أن سلامة المدنيين والطواقم الطبية والصحفيين والموظفين الأمميين معرضة لخطر جسيم.

وأضافت هاستينغز في تصريح نقلته قناة الجزيرة ، أن عمل المستشفيات لا يمكن أن يستمر من دون اتصالات وطاقة وغذاء وماء وأدوية.

من جهة أخرى، قالت منظمة العفو الدولية، إن المدنيين في غزة معرضون لخطر غير مسبوق، وسط قطع الاتصالات وتوسيع الهجمات البرية.

وأضافت المنظمة، أن من الصعب على منظمات حقوق الإنسان، توثيق الانتهاكات وجرائم الحرب ضد المدنيين في غزة.

--(بترا)

رصد/ ف ق/م د/ح أ

28/10/2023 02:20:03