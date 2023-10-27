مسؤولة أممية: غزة فقدت الاتصال بالعالم وسط تقارير عن قصف كثيف

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 28 تشرين الأول (بترا)- قالت المنسقة الأممية للشؤون الإنسانية، لين هاستينغز، إن غزة فقدت الاتصال بالعالم، وسط تقارير عن قصف كثيف، محذرة أن سلامة المدنيين والطواقم الطبية والصحفيين والموظفين الأمميين معرضة لخطر جسيم.
وأضافت هاستينغز في تصريح نقلته قناة الجزيرة ، أن عمل المستشفيات لا يمكن أن يستمر من دون اتصالات وطاقة وغذاء وماء وأدوية.
من جهة أخرى، قالت منظمة العفو الدولية، إن المدنيين في غزة معرضون لخطر غير مسبوق، وسط قطع الاتصالات وتوسيع الهجمات البرية.
وأضافت المنظمة، أن من الصعب على منظمات حقوق الإنسان، توثيق الانتهاكات وجرائم الحرب ضد المدنيين في غزة.
--(بترا)
رصد/ ف ق/م د/ح أ
28/10/2023 02:20:03
MENAFN27102023000117011021ID1107321390
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