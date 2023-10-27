فلسطين ترحب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي لهدنة فورية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 28تشرين الأول(بترا)- رحبت دولة فلسطين بالتأييد الساحق لقرار الجمعية العامة الداعي إلى حماية الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من الهجمات الإسرائيلية والمذابح، والداعي بشكل قاطع إلى هدنة إنسانية فورية وتقديم المساعدة الإنسانية دون عوائق.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، عن وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، قولها: إن المجتمع الدولي تكلم بصوت عال ضد جرائم إسرائيل المستمرة وانتهاكاتها للقانون الدولي، ولم يتخل عن الإنسانية، وعزز المجتمع الدولي القانون الدولي بوصفه القواعد العالمية التي تنطبق على الجميع دون استثناء.
ودعت، جميع الدول إلى التقيد بالقرار وإلزام إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، إلى الامتثال بالتزاماتها وفق القانون الدولي وإنهاء عدوانها، وإنهاء مجازرها، وإنهاء القتل الجماعي للشعب الفلسطيني.
كما دعت في حال عدم التزام سلطات الاحتلال بالقرار إلى اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لمساءلتها وإلزامها باحترام الإجماع الدولي وفرض عقوبات عليها.
--(بترا)
رصد / ف ق/م د/ح أ
28/10/2023 01:25:42
MENAFN27102023000117011021ID1107321389
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