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فلسطين ترحب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي لهدنة فورية

10/27/2023 11:29:09 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 28تشرين الأول(بترا)- رحبت دولة فلسطين بالتأييد الساحق لقرار الجمعية العامة الداعي إلى حماية الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من الهجمات الإسرائيلية والمذابح، والداعي بشكل قاطع إلى هدنة إنسانية فورية وتقديم المساعدة الإنسانية دون عوائق.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، عن وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، قولها: إن المجتمع الدولي تكلم بصوت عال ضد جرائم إسرائيل المستمرة وانتهاكاتها للقانون الدولي، ولم يتخل عن الإنسانية، وعزز المجتمع الدولي القانون الدولي بوصفه القواعد العالمية التي تنطبق على الجميع دون استثناء.
ودعت، جميع الدول إلى التقيد بالقرار وإلزام إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، إلى الامتثال بالتزاماتها وفق القانون الدولي وإنهاء عدوانها، وإنهاء مجازرها، وإنهاء القتل الجماعي للشعب الفلسطيني.
كما دعت في حال عدم التزام سلطات الاحتلال بالقرار إلى اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لمساءلتها وإلزامها باحترام الإجماع الدولي وفرض عقوبات عليها.
--(بترا)
رصد / ف ق/م د/ح أ
28/10/2023 01:25:42

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