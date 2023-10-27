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الرئيس المصري يرحب باعتماد الأمم المتحدة قرار الهدنة في غزة

10/27/2023 11:29:08 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 28 تشرين الأول(بترا)- رحب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الليلة، باعتماد الأمم المتحدة قرار الوقف الفوري لأعمال العنف في قطاع غزة، الذي تقدم به الأردن باسم الدول العربية.
وقال السيسي: أرحب بالقرار العربي الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم بالوقف الفوري للعنف في غزة، وهو ما تشاركت فيه دول العالم المُحبة للسلام والاستقرار.
--(بترا)
رصد / ف ق/ح أ
28/10/2023 01:23:06

MENAFN27102023000117011021ID1107321388

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