الرئيس المصري يرحب باعتماد الأمم المتحدة قرار الهدنة في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 28 تشرين الأول(بترا)- رحب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الليلة، باعتماد الأمم المتحدة قرار الوقف الفوري لأعمال العنف في قطاع غزة، الذي تقدم به الأردن باسم الدول العربية.

وقال السيسي: أرحب بالقرار العربي الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم بالوقف الفوري للعنف في غزة، وهو ما تشاركت فيه دول العالم المُحبة للسلام والاستقرار.

--(بترا)

رصد / ف ق/ح أ

28/10/2023 01:23:06