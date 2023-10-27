الرئيس المصري يرحب باعتماد الأمم المتحدة قرار الهدنة في غزة

الرئيس المصري يرحب باعتماد الأمم المتحدة قرار الهدنة في غزة
التاريخ
10/27/2023 11:29:08 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 28 تشرين الأول(بترا)- رحب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الليلة، باعتماد الأمم المتحدة قرار الوقف الفوري لأعمال العنف في قطاع غزة، الذي تقدم به الأردن باسم الدول العربية.
وقال السيسي: أرحب بالقرار العربي الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم بالوقف الفوري للعنف في غزة، وهو ما تشاركت فيه دول العالم المُحبة للسلام والاستقرار.
--(بترا)
رصد / ف ق/ح أ
28/10/2023 01:23:06
MENAFN27102023000117011021ID1107321388
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