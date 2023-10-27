شبكة إن بي سي الأميركية: طاقمنا بغزة يعيش وضعًا صعبًا وخطيرًا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 28 تشرين الأول (بترا)- قالت شبكة "إن بي سي" الأميركية، اليوم السبت، نقلا عن طاقمها الإخباري بغزة، "إنهم يعيشون وضعا صعبا وخطيرا ويتعرضون لقصف مكثف بقذائف مدفعية ومن الجو"، وسط محاولات إسرائيلية للتوغل البري في القطاع.
وأضافت الشبكة، أن مواطني غزة يحملون موتاهم وجرحاهم بما تيسر، وسيارات الإسعاف لا تجرؤ على الخروج، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي يسعى من خلال العملية الجارية للبقاء في مناطق داخل قطاع غزة.
وتابعت أن التوغل البري الإسرائيلي سيكون مرحليا ولن يتضمن عملية واحدة مكثفة.
--(بترا)
رصد/ف ق/م د/ح أ
28/10/2023 01:18:31
MENAFN27102023000117011021ID1107321387
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