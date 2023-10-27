شبكة إن بي سي الأميركية: طاقمنا بغزة يعيش وضعًا صعبًا وخطيرًا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 28 تشرين الأول (بترا)- قالت شبكة "إن بي سي" الأميركية، اليوم السبت، نقلا عن طاقمها الإخباري بغزة، "إنهم يعيشون وضعا صعبا وخطيرا ويتعرضون لقصف مكثف بقذائف مدفعية ومن الجو"، وسط محاولات إسرائيلية للتوغل البري في القطاع.

وأضافت الشبكة، أن مواطني غزة يحملون موتاهم وجرحاهم بما تيسر، وسيارات الإسعاف لا تجرؤ على الخروج، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي يسعى من خلال العملية الجارية للبقاء في مناطق داخل قطاع غزة.

وتابعت أن التوغل البري الإسرائيلي سيكون مرحليا ولن يتضمن عملية واحدة مكثفة.

--(بترا)

رصد/ف ق/م د/ح أ

28/10/2023 01:18:31