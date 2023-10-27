وقفات تضامنية مسائية في المملكة رفضا للعدوان الإسرائيلي على غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 28 تشرين الأول (بترا)- شهدت مناطق عدة في العاصمة عمان ومحافظات المملكة وقفات تضامنية واحتجاجية مسائية مع الأشقاء في غزة، وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي الوحشي على القطاع.

ونفّذ آلاف الأردنيين، وقفة تضامنية في منطقة الرابية بعمان، مع الأشقاء الفلسطينيين في غزة، رفضا للعدوان الإسرائيلي المتصاعد على القطاع.

وندد المشاركون في الوقفة بالعدوان والقصف الإسرائيلي على غزة، الذي اشتدت وتيرته، مساء اليوم، ورافقه قطع كامل للاتصالات، مع محاولات لجيش الاحتلال الإسرائيلي للتوغل البري في القطاع.

وعبروا عن تضامنهم مع الأهل في غزة، فيما استنكروا الصمت الدولي تجاه ما يحدث في غزة من جرائم بحق المدنيين وتدمير للمنازل وقتل للأبرياء، وقصف للمستشفيات والمراكز الطبية، وصعوبة الوضع الإنساني في غزة.

ودعوا إلى وقف العدوان الإسرائيلي الغاشم، ووقف الحرب، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية للقطاع، وموقف عربي ودولي حازم لإدانة الاحتلال الإسرائيلي، وما يرتكبه من مجازر.

--(بترا)

م خ/م د/ح أ

28/10/2023 01:08:12