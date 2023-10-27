وقفات تضامنية مسائية في المملكة رفضا للعدوان الإسرائيلي على غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 28 تشرين الأول (بترا)- شهدت مناطق عدة في العاصمة عمان ومحافظات المملكة وقفات تضامنية واحتجاجية مسائية مع الأشقاء في غزة، وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي الوحشي على القطاع.
ونفّذ آلاف الأردنيين، وقفة تضامنية في منطقة الرابية بعمان، مع الأشقاء الفلسطينيين في غزة، رفضا للعدوان الإسرائيلي المتصاعد على القطاع.
وندد المشاركون في الوقفة بالعدوان والقصف الإسرائيلي على غزة، الذي اشتدت وتيرته، مساء اليوم، ورافقه قطع كامل للاتصالات، مع محاولات لجيش الاحتلال الإسرائيلي للتوغل البري في القطاع.
وعبروا عن تضامنهم مع الأهل في غزة، فيما استنكروا الصمت الدولي تجاه ما يحدث في غزة من جرائم بحق المدنيين وتدمير للمنازل وقتل للأبرياء، وقصف للمستشفيات والمراكز الطبية، وصعوبة الوضع الإنساني في غزة.
ودعوا إلى وقف العدوان الإسرائيلي الغاشم، ووقف الحرب، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية للقطاع، وموقف عربي ودولي حازم لإدانة الاحتلال الإسرائيلي، وما يرتكبه من مجازر.
--(بترا)
م خ/م د/ح أ
28/10/2023 01:08:12
MENAFN27102023000117011021ID1107321386
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