قصف إسرائيلي عنيف يستهدف المناطق الشمالية في قطاع غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 28 تشرين الأول (بترا)- شنت آلة الحرب الإسرائيلية، الليلة ، سلسلة غارات عنيفة على المناطق الشمالية والشمالية الغربية لقطاع غزة.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أشارت مصادر محلية، إلى أن طيران الاحتلال الحربي أطلق بكثافة مجموعة من الصواريخ على بيت حانون وبيت لاهيا، وجباليا شمال القطاع، بالتزامن مع إطلاق مدفعية الاحتلال قذائفها على المناطق ذاتها.
وأضافت أن طيران الاحتلال يشن أيضا سلسلة غارات على شمال غرب مدينة غزة، بالتزامن أيضا مع قصف للزوارق الحربية للاحتلال وسط مدينة غزة.
وهذا التصعيد الإسرائيلي، يأتي عقب الغارات العنيفة خلال الساعات الماضية على القطاع، التي أدت إلى انقطاع شبكات الاتصالات والإنترنت بشكل كامل.
وأعربت جمعية الهلال الأحمر عن قلقها على سلامة طواقمها العاملة في قطاع غزة، في ظل انقطاع الاتصال بشكل كامل مع غرفة العمليات في القطاع.
كما تواجه طواقم الدفاع المدني صعوبة في تحديد المواقع المستهدفة لإجلاء المصابين جراء القصف المكثف وانقطاع الاتصالات.
--(بترا)
رصد/ف ق/م د/ح أ
28/10/2023 00:39:24
MENAFN27102023000117011021ID1107321385
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