قصف إسرائيلي عنيف يستهدف المناطق الشمالية في قطاع غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 28 تشرين الأول (بترا)- شنت آلة الحرب الإسرائيلية، الليلة ، سلسلة غارات عنيفة على المناطق الشمالية والشمالية الغربية لقطاع غزة.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أشارت مصادر محلية، إلى أن طيران الاحتلال الحربي أطلق بكثافة مجموعة من الصواريخ على بيت حانون وبيت لاهيا، وجباليا شمال القطاع، بالتزامن مع إطلاق مدفعية الاحتلال قذائفها على المناطق ذاتها.

وأضافت أن طيران الاحتلال يشن أيضا سلسلة غارات على شمال غرب مدينة غزة، بالتزامن أيضا مع قصف للزوارق الحربية للاحتلال وسط مدينة غزة.

وهذا التصعيد الإسرائيلي، يأتي عقب الغارات العنيفة خلال الساعات الماضية على القطاع، التي أدت إلى انقطاع شبكات الاتصالات والإنترنت بشكل كامل.

وأعربت جمعية الهلال الأحمر عن قلقها على سلامة طواقمها العاملة في قطاع غزة، في ظل انقطاع الاتصال بشكل كامل مع غرفة العمليات في القطاع.

كما تواجه طواقم الدفاع المدني صعوبة في تحديد المواقع المستهدفة لإجلاء المصابين جراء القصف المكثف وانقطاع الاتصالات.

--(بترا)

رصد/ف ق/م د/ح أ

28/10/2023 00:39:24