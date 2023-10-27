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أمير رمسيس: مهرجان القاهرة متوقف لحين إنهاء الحرب على غزة

10/27/2023 11:28:57 PM
(MENAFN- Youm7) قال المخرج أمير رمسيس، مدير مهرجان القاهرة السينمائى الدولى ، إنه لم يعلن إلغاء الدورة 45 من المهرجان رسميًا كما نشرت بعض الصحف والمواقع الإلكترونية، مؤكدا أن الأمر حتى الآن معلق، ويتوقف على إنهاء الحرب التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلى على قطاع غزة.

وأضاف أمير رمسيس فى تصريح لـ"اليوم السابع": "لم أؤكد إلغاء الدورة، ذكرت أن الوضع معلق حتى نفهم الوضع السياسي، حتى لو كان الوقت ضيقا".

وتابع مدير المهرجان: "أعتقد أن عاطفيا كلنا نرغب في دورة استحالت لوجستيا وننتظر تغير الوضع بفارغ الصبر حتى مع ضالة الأمل بما أن المجازر تزداد، رغم أنى مؤمن أن المهرجانات مجال للحديث عن القضية الفلسطينية وسط التعتيم العالمى على الإبادة التى تحدث".

واستكمل رمسيس: "قربنا الجغرافي من نقطة مشتعلة يعلق إقامة المهرجان، وأشجع أى دولة عربية لا تتماشى فى الحدود مع كيان الاحتلال وتستطيع جذب صحف العالم لأن تكمل مهرجاناتها وتستخدمها كمنصة لصوت فلسطين".

وكانت
الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة قد أعلنت تأجيل فعاليات الُنسخة الخامسة والأربعين لـ مهرجان القاهرة السينمائي الدُولي، والذي كان من المُقرر إقامته في الفترة من 15 إلى 24 نوفمبر القادم، على أن يتم تحديد موعد إقامة المهرجان في وقت لاحق.







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