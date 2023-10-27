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فؤاد ومنيب على مسرح الجامعة الأمريكية.. 3 نوفمبر

10/27/2023 11:28:57 PM
(MENAFN- Youm7) يستعد الثنائي " فؤاد ومنيب " لتقديم حفل موسيقي بمسرح
الجامعة الأمريكية فى التحرير، وذلك في ختام مهرجان القاهرة الدولي للجاز،
يوم الجمعة الموافق 3 نوفمبر، في تمام الساعة التاسعة مساءً، ومن المفترض يقدم فيها الثنائي باقة من أعمالهما منها عتاب والعاصفة ودعينى أقولها و حلم وضائع والهروب من الحب والأفضل قادم ونوستالجيا وأغنية للروح وموعد مع الغروب وروزيتا ومسافات .



يذكر أن فكرة تكوين الفرقة جاءت عندما التقى الطبيب البشري وعازف البيانو محمد فؤاد بعازف الكمان و المؤلف الموسيقي أحمد منيب عام 2015 وذلك في المنيا خلال استكماله دراسته الاكاديمية العليا لآلة الكمان وقدما معا العديد من الحفلات داخل البلدان وخارجها وبعدها حرصت الفرقة علي المشاركة في مهرجانات الأوبرا الفنية منها المهرجان الصيفي .



محمد فؤاد طبيب بشري وعازف بيانو ومؤلف موسيقي، تعرَّف إلى عازف الكمان أحمد منيب والذي يُكمل دراسته الموسيقية العليا في ألمانيا عن طريق الإنترنت، وأعجب كلٌّ منهما بالأسلوب الفني الموسيقي للآخر، فقررا العمل معًا، وقد عملا على مشروعهما الفني «مؤلفات فؤاد برؤية وتوزيع أحمد منيب».
















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