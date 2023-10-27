هانى شاكر يحيى حفلاً غنائياً في الإمارات الأسبوع المقبل

MENAFN - Youm7) يحيى أمير الغناء العربى هانى شاكر ، حفلاً غنائياً في مدينة أبو ظبى بدولة الإمارات، بداية الأسبوع المقبل وتحديداً يوم السبت 4 نوفمبر القادم، ويقدم خلال الحفل مجموعة من أشهر أغنياته المحببة لدى جمهوره، لا سيما بأنه سيقدم أحدث أغنياته "الهوية عربى" تضامناً مع الشعب الفلسطيني.

وطرح أمير الغناء العربي النجم هانى شاكر، مؤخراً، أحدث أغانيه بعنوان "الهوية عربي" وذلك على جميع التطبيقات والمنصات الموسيقية تضامنا مع الشعب الفلسطينى وأحداث غزة، من كلمات أسامة حسن

وألحان مصطفى شكري وتوزيع احمد أمين.

يذكر أن "شاكر" طرح مؤخرا أحدث أغانيه، والتي جاءت بعنوان "بلاد البخت"

بتقنية الـ AI والتي لاقت تفاعلا كبيرا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي منذ طرحها، وهي من كلمات كريم حكيم وألحان مصطفي شكري وتوزيع ميدو مزيكا وميكس وماستر محمد جوده وهي ثالث أغاني أمير الغناء العربي لهذا العام بعد طرحه مؤخرا أغنيتي "الكبير" و"مروق" الذين حققوا نسبه تفاعل كبيره مع الجمهور فى أنحاء الوطن العربي منذ طرحهم.

كان قد قال أمير الغناء العربى هانى شاكر لـ اليوم السابع، إن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسى حول دعم أهل غزة وتوصيل المساعدات لأهلنا في فلسطين موقف مشرف، مؤكدا أن مصر دائما تقف مع القضية الفلسطينية وتدعمها وتدعم حق أهل فلسطين فى بلادهم والحفاظ على أرضهم.