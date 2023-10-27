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عشم إبليس على مسرح الجمهورية الجمعة المقبل

10/27/2023 11:28:55 PM
(MENAFN- Youm7) تقدم فرقة الرقص المسرحي الحديث العرض المسرحى "عشم إبليس إنتاج دار الأوبرا المصرية بمسرح الجمهورية أيام
3 و 4 نوفمبر 2023 للمخرج مناضل عنتر، والموافق الجمعة والسبت المقبليين.

تدور فكرة العرض حول التاريخ الإنساني وما يضمه من أفكار متداخلة تتصارع بين الخير والشر وشخصيات متنوعة جاءت إلى العالم ورحلت عنه، ويحاول الباحث في آثارها للوصول إلى الجانب الإنساني واكتشاف الضعف الخفي بداخله الذي يغلب العاطفة على صوت العقل فى كثير من الأحيان وذلك في مشاهد يحمل كل منها اسما مختلفا.

المشاهد هى الجدل رؤية المصمم والمخرج، الكنيسة مستلهم من رواية الصراع لـ فرانز كافكا، المرحوم عن رواية تحمل نفس الاسم للكاتب حسن كمال، الدكتورة منى مينا، برطمة عن يوميات المايسترو ناير ناجى من موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، لى لى عن رواية بيت من لحم لـ يوسف إدريس ورقصة اهواك تصميم عمرو البطريق ورشا الوكيل
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فرقة الرقص المسرحى الحديث تأسست عام 1993 وتعد الأولى من نوعها في العالم العربي ، حصلت الفرقة على عدة جوائز منها جائزة أحسن عرض سينوغرافى فى مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي كما مثلت مصر فى مهرجانات دولية عديدة ،وقد أعدت الفرقة برنامجا متميزاً للموسم الجديد 2016-2017 حيث تقدم عدد من العروض التى يضمها ريبرتوارها والتى حازت على إعجاب الجماهير ونقاد المسرح والرقص بالإضافة إلى عروض جديدة تقدم لأول مرة.








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