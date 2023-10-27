أفكار لتنسيق اللون الأزرق بدرجاته المختلفة في ديكور المنزل

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- Youm7) من السهل أن يتم اختيار اللون الأزرق في الملابس أو في المنزل، واللون الأزرق هو لون فخم، ويتناسب مع الكثير من الألوان الأخرى، ويعتبر اللون الأزرق، من أكثر الألوان تنوعا، وهذا اللون له الكثير من الدرجات التي تعطى الكثير من الإلهام والأفكار الخلابة المميزة
لديكور المنزل، ولمعرفة تلك الأفكار المبهرة يمكن متابعة التقرير التالى، وفقاً لموقع "apartmenttherapy".
أفكار ديكور متنوعة من اللون الأزرق:
اللون الأزرق بدرجاته:
لمحبى اللون الأزرق من السهل اختيار اللون بدرجاته المختلفة في الغرفة، مثل أن يتم اختيار لون حائ غرفة المعيشة باللون الأزرق، مع مقاعد بدرجة اللون الأزرق للحصول على مظهر أحادى مهدئ ومريح للأعين، ومثالى لشعور بالاسترخاء والترفيه.
ازرق بدرجاته
الأزرق ولون الخردل:
يوجد طريقة أخرى لإقران اللون الأزرق وهى استخدام اللون الأزرق المخضر في ورق حائط ملون، ولون الخردل، في غرفة الطعام، مع اختيار مفرش طاولة الطعام بلون الخردل، مما يعطى لون الطاولة المشرق إحساس بالحيوية والتفاؤل، لديكور عصرى غاية في البساطة.
الخردل والأزرق لون البط البرى
الأزرق والأبيض والبنى:
يمكن اختيار مطبخ هادئ عن طريق مزج الألوان المميزة في المطبخ، مثل اختيار اللون الأزرق، مع وضع عوارض خشبية داكنة، مما يلفت الأنظار إلى أعلى، واختيار المطبخ الخشبى باللون الأزرق، الذى يكون متناسق مع لون سطح المطبخ باللون الأبيض ليصبح لدينا تجانس واضح.
البنى والأزرق والأبيض
الفيروز والذهب:
اللون الأزرق مع اللون الذهبى من الألوان الفخمة الراقية، التي تضفي جمالا للمكان، ويمكن تغيير اللون الأزرق للون الفيروزى للحصول على أجواء عصرية مميزة، عن طريق اختيار كراسى غير تقليدية، مع تركيبات إضاءة ذهبية مميزة، وفخمة.
الذهبى والأزرق
الفيروزى والأرجوانى:
من السهل الجمع بين اللون الفيروزى واللون الوردى أو اللون الأرجوانى، عن طريق وضع أريكة باللون الفيروزى في غرفة المعيشة، للجلوس والحصول على الإستراخاء والراحة، مع وضع سجادة باللون الأرجوانى مرسوم عليها، بألون زاهية اللون، مع وضع طاولة القهوة، واختيار الحائط باللون الأبيض.
الزرق الفيروزى والأرجوانى
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