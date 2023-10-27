أفكار لتنسيق اللون الأزرق بدرجاته المختلفة في ديكور المنزل

MENAFN - Youm7) من السهل أن يتم اختيار اللون الأزرق في الملابس أو في المنزل، واللون الأزرق هو لون فخم، ويتناسب مع الكثير من الألوان الأخرى، ويعتبر اللون الأزرق، من أكثر الألوان تنوعا، وهذا اللون له الكثير من الدرجات التي تعطى الكثير من الإلهام والأفكار الخلابة المميزةلديكور المنزل، ولمعرفة تلك الأفكار المبهرة يمكن متابعة التقرير التالى، وفقاً لموقع "apartmenttherapy".

أفكار ديكور متنوعة من اللون الأزرق:اللون الأزرق بدرجاته:

لمحبى اللون الأزرق من السهل اختيار اللون بدرجاته المختلفة في الغرفة، مثل أن يتم اختيار لون حائ غرفة المعيشة باللون الأزرق، مع مقاعد بدرجة اللون الأزرق للحصول على مظهر أحادى مهدئ ومريح للأعين، ومثالى لشعور بالاسترخاء والترفيه.



ازرق بدرجاته

الأزرق ولون الخردل:

يوجد طريقة أخرى لإقران اللون الأزرق وهى استخدام اللون الأزرق المخضر في ورق حائط ملون، ولون الخردل، في غرفة الطعام، مع اختيار مفرش طاولة الطعام بلون الخردل، مما يعطى لون الطاولة المشرق إحساس بالحيوية والتفاؤل، لديكور عصرى غاية في البساطة.



الخردل والأزرق لون البط البرى

الأزرق والأبيض والبنى:

يمكن اختيار مطبخ هادئ عن طريق مزج الألوان المميزة في المطبخ، مثل اختيار اللون الأزرق، مع وضع عوارض خشبية داكنة، مما يلفت الأنظار إلى أعلى، واختيار المطبخ الخشبى باللون الأزرق، الذى يكون متناسق مع لون سطح المطبخ باللون الأبيض ليصبح لدينا تجانس واضح.



البنى والأزرق والأبيض





الفيروز والذهب:

اللون الأزرق مع اللون الذهبى من الألوان الفخمة الراقية، التي تضفي جمالا للمكان، ويمكن تغيير اللون الأزرق للون الفيروزى للحصول على أجواء عصرية مميزة، عن طريق اختيار كراسى غير تقليدية، مع تركيبات إضاءة ذهبية مميزة، وفخمة.



الذهبى والأزرق





الفيروزى والأرجوانى:

من السهل الجمع بين اللون الفيروزى واللون الوردى أو اللون الأرجوانى، عن طريق وضع أريكة باللون الفيروزى في غرفة المعيشة، للجلوس والحصول على الإستراخاء والراحة، مع وضع سجادة باللون الأرجوانى مرسوم عليها، بألون زاهية اللون، مع وضع طاولة القهوة، واختيار الحائط باللون الأبيض.

الزرق الفيروزى والأرجوانى



