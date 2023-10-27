4 طرق سهلة وفعالة لتنظيف الأوانى المحترقة.. منها الماء والخل

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- Youm7) تميل بعض الوصفات إلى إحداث ضرر في الأوانى، وفي أحيان أخرى، يعود الأمر إلى خطأ المستخدم، هناك وصفات يمكن لكل ربة منزل أن تقوم بها في المنزل لتنظف الأواني المحترقة سواء من الداخل أو الخارج، في التقرير التالي نتعرف على بعض من تلك الوصفات وفقًا لما نشره موقع" thekitchn".
استخدام محلول الخل والماء:
قومى بمزج مقدار متساوٍ من الخل والماء في القدر أو المقلاة المحروقة. ضعي المحلول على النار واتركيه يغلي لمدة 10-15 دقيقة. سيساعد الخل في إزالة الرواسب والبقع المحروقة. ثم قومى بفرك السطح باستخدام فرشاة أو إسفنجة، ثم اشطفيه جيدًا بالماء.
باستخدام مسحوق البيكنج صودا:
قومى برش مسحوق البيكنج صودا بشكل سخي على السطح المحروق، ثم رشي بعض الماء فوقه لتكوين عجينة. اتركي العجينة لبضع ساعات أو طوال الليل. بعدها، قومى بفرك السطح بإسفنجة أو فرشاة واشطفه بالماء الدافئ.
استخدام عصير الليمون:
قومى بقطع ليمونة إلى نصفين واغرسي بعض الملح على النصفين. استخدم الليمون لفرك السطح المحروق بشكل جيد، ثم اشطفه بالماء. يحتوي عصير الليمون والملح على خصائص مزيلة للدهون ومنظفة.
استخدام صودا الخبز والخل:
قومى برش صودا الخبز بشكل سخي على السطح المحروق، ثم قومى برش الخل فوقه. ستحدث ردة فعل كيميائية تساعد في إزالة الرواسب والبقع المحروقة. اتركيه لبضع ساعات، ثم قومى بفرك السطح واشطفه جيدًا بالماء.
مهما كانت الطريقة التي تختاريها، يُفضل تجربتها على جزء صغير من السطح أولاً للتأكد من عدم تسببها في أي ضرر. كما يجب تجنب استخدام أدوات حادة أو خشنة التي قد تتسبب في خدش الأواني.
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