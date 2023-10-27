4 طرق سهلة وفعالة لتنظيف الأوانى المحترقة.. منها الماء والخل

MENAFN - Youm7) تميل بعض الوصفات إلى إحداث ضرر في الأوانى، وفي أحيان أخرى، يعود الأمر إلى خطأ المستخدم، هناك وصفات يمكن لكل ربة منزل أن تقوم بها في المنزل لتنظف الأواني المحترقة سواء من الداخل أو الخارج، في التقرير التالي نتعرف على بعض من تلك الوصفات وفقًا لما نشره موقع" thekitchn".

استخدام محلول الخل والماء:

قومى بمزج مقدار متساوٍ من الخل والماء في القدر أو المقلاة المحروقة. ضعي المحلول على النار واتركيه يغلي لمدة 10-15 دقيقة. سيساعد الخل في إزالة الرواسب والبقع المحروقة. ثم قومى بفرك السطح باستخدام فرشاة أو إسفنجة، ثم اشطفيه جيدًا بالماء.

باستخدام مسحوق البيكنج صودا:



قومى برش مسحوق البيكنج صودا بشكل سخي على السطح المحروق، ثم رشي بعض الماء فوقه لتكوين عجينة. اتركي العجينة لبضع ساعات أو طوال الليل. بعدها، قومى بفرك السطح بإسفنجة أو فرشاة واشطفه بالماء الدافئ.

استخدام عصير الليمون:



قومى بقطع ليمونة إلى نصفين واغرسي بعض الملح على النصفين. استخدم الليمون لفرك السطح المحروق بشكل جيد، ثم اشطفه بالماء. يحتوي عصير الليمون والملح على خصائص مزيلة للدهون ومنظفة.

استخدام صودا الخبز والخل:

قومى برش صودا الخبز بشكل سخي على السطح المحروق، ثم قومى برش الخل فوقه. ستحدث ردة فعل كيميائية تساعد في إزالة الرواسب والبقع المحروقة. اتركيه لبضع ساعات، ثم قومى بفرك السطح واشطفه جيدًا بالماء.

مهما كانت الطريقة التي تختاريها، يُفضل تجربتها على جزء صغير من السطح أولاً للتأكد من عدم تسببها في أي ضرر. كما يجب تجنب استخدام أدوات حادة أو خشنة التي قد تتسبب في خدش الأواني.