8 زيوت أساسية لا غنى عنها لنمو شعر طفلك الرضيع

MENAFN - Youm7) تعمل زيوت الشعر على تقوية الشعر وتطويله. ويوجد العديد من الزيوت الأساسية التي يمكن استخدامها لتعزيز نمو شعر الأطفال. في السطور التالية نتعرف علىبعض الزيوت الأساسية التي قد تساعد في تعزيز نمو شعر الأطفال وفقًا لما نشره موقع" Boldsky" الهندي.

ويجب أن تتأكد من أن تلك الزيوت الأساسية آمنة للاستخدام على فروة رأس الطفل، وأنها لا تسبب أي تهيج أو ردود فعل سلبية. قبل استخدام أي زيت أساسي، اختبريه على مساحة صغيرة من بشرة الطفل وانتظري لمدة 24 ساعة للتأكد من عدم وجود أي رد فعل تحسسي.





الاهتمام بنمو شعر الأطفال





زيت اللوز الحلو:

يعتبر زيت اللوز الحلو مغذيًا للشعر ويساعد في ترطيب الفروة وتعزيز نمو الشعر.

زيت الجوجوبا:

يحتوي زيت الجوجوبا على العديد من الفيتامينات والمعادن التي تعزز صحة فروة الرأس وتحفز نمو الشعر.

زيت اللافندر:

يعتبر زيت اللافندر مهدئًا للفروة ويمكن أن يساعد في تحسين صحة الشعر.

انمو شعر الأطفال زيت الورد:

يعتبر زيت الورد مرطبًا ومهدئًا للفروة، ويمكن أن يساعد في تعزيز نمو الشعر الصحي.

زيت النعناع:

يمتلك زيت النعناع خصائص تنشيطية وتحفيزية، ويمكن استخدامه لتحفيز نمو الشعر.

زيت الزيتون:

يحتوي زيت الزيتون على العديد من الفيتامينات والأحماض الدهنية الأساسية التي تعزز صحة الشعر وتحفز نموه.

زيت الخروع:



يعتبر زيت الخروع مفيدًا لتعزيز نمو الشعر، ولكن يجب استخدامه بحذر بسبب قوته وتأثيره الملين.

زيت شجرة الشاي:

يعتبر زيت شجرة الشاي مضادًا للفطريات والبكتيريا، ويمكن استخدامه لتحسين صحة فروة الرأس وتعزيز نمو الشعر.