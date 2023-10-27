لو بتحبى الحيوانات الأليفة.. 5 خطوات تساعدك في التخلص من رائحة فضلات القطط

(MENAFN
- Youm7) تنظيف بول القطط
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أمرًا سهلًا، في حين أنك تستخدمين الماء الدافئ أو الساخن بشكل كبير للتنظيف، فإن استخدام الماء الساخن على بول القطط لن يؤدي إلا إلى تثبيت الرائحة الكريهة وتضخيمها. لذا، إذا كنت تعانين من حالة طارئة بسبب تبول قطتك في المكان غير المناسب، ففتابعى هذه السطور لتنجب هذه الرائحة الكريه ، وفقًا لما نشره موقع، homemadesimple".
تنظيف-البول القطط
للتخلص من رائحة بول القطط، يمكنك اتباع الخطوات التالية: تنظيف المنطقة:
ابدأ بتنظيف المنطقة المتأثرة بالبول بشكل جيد. استخدم منظفًا خاصًا للقطط أو منظفًا معتمدًا للأرضيات الصلبة أو السجاد. قم بمسح المنطقة بقوة لإزالة البول بشكل كامل.
الكشف عن الروائح
في حالة وجود رائحة مستمرة أو مستعصية، يمكن استخدام منتجات مخصصة لإزالة الروائح مثل المعطرات الخاصة بالحيوانات الأليفة أو المنتجات المحتوية على الإنزيمات المعينة لتحلل البقع العنيدة.
_القطط
تجنب إعادة التلوث:
تأكد من أن القطة لا تستطيع الوصول إلى المنطقة المنظفة حتى تجف تمامًا. يمكنك استخدام حاجز مؤقت مثل البوابات أو الغرف المغلقة لمنع الوصول إلى المكان المنظف حتى يجف بشكل كامل.
التنظيف العميق:
إذا كان البول قد امتص في السجادة أو الأثاث المنجد، قد تحتاج إلى تنظيف عميق باستخدام مكنسة بخار أو آلة تنظيف محترفة.
تظيف بول القطط
الوقاية المستقبلية:
لتجنب حدوث مشكلة رائحة البول مرة أخرى، يمكنك اتباع بعض الإجراءات الوقائية. قم بتنظيف صندوق الفضلات الخاص بالقطة بانتظام واستخدم رمل الفضلات النظيف. وقم بتوفير صندوق إضافي للقطة في حالة وجود مشكلة في استخدامها لصندوق الفضلات الحالي.
قطة
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