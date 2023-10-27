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لو بتحبى الحيوانات الأليفة.. 5 خطوات تساعدك في التخلص من رائحة فضلات القطط

10/27/2023 11:28:46 PM
(MENAFN- Youm7) تنظيف بول القطط
ليس
أمرًا سهلًا، في حين أنك تستخدمين الماء الدافئ أو الساخن بشكل كبير للتنظيف، فإن استخدام الماء الساخن على بول القطط لن يؤدي إلا إلى تثبيت الرائحة الكريهة وتضخيمها. لذا، إذا كنت تعانين من حالة طارئة بسبب تبول قطتك في المكان غير المناسب، ففتابعى هذه السطور لتنجب هذه الرائحة الكريه ، وفقًا لما نشره موقع، homemadesimple".


تنظيف-البول القطط


للتخلص من رائحة بول القطط، يمكنك اتباع الخطوات التالية: تنظيف المنطقة:


ابدأ بتنظيف المنطقة المتأثرة بالبول بشكل جيد. استخدم منظفًا خاصًا للقطط أو منظفًا معتمدًا للأرضيات الصلبة أو السجاد. قم بمسح المنطقة بقوة لإزالة البول بشكل كامل.

الكشف عن الروائح


في حالة وجود رائحة مستمرة أو مستعصية، يمكن استخدام منتجات مخصصة لإزالة الروائح مثل المعطرات الخاصة بالحيوانات الأليفة أو المنتجات المحتوية على الإنزيمات المعينة لتحلل البقع العنيدة.


_القطط


تجنب إعادة التلوث:


تأكد من أن القطة لا تستطيع الوصول إلى المنطقة المنظفة حتى تجف تمامًا. يمكنك استخدام حاجز مؤقت مثل البوابات أو الغرف المغلقة لمنع الوصول إلى المكان المنظف حتى يجف بشكل كامل.

التنظيف العميق:

إذا كان البول قد امتص في السجادة أو الأثاث المنجد، قد تحتاج إلى تنظيف عميق باستخدام مكنسة بخار أو آلة تنظيف محترفة.




تظيف بول القطط



الوقاية المستقبلية:

لتجنب حدوث مشكلة رائحة البول مرة أخرى، يمكنك اتباع بعض الإجراءات الوقائية. قم بتنظيف صندوق الفضلات الخاص بالقطة بانتظام واستخدم رمل الفضلات النظيف. وقم بتوفير صندوق إضافي للقطة في حالة وجود مشكلة في استخدامها لصندوق الفضلات الحالي.


قطة








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