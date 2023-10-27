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مطاحن جنوب القاهرة: التنسيق مع المالية لإنشاء مستودع جمركي في العامرية

10/27/2023 11:28:43 PM
(MENAFN- Youm7) كشفت شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، عن خطة زيادة إيراداتها عبر تأجير عدد 8 مواقع بالشركة، والتنسيق مع وزارة المالية لإنشاء مستودع جمركي في شونة العامرية، إضافة إلى دراسة جدوى تفعيل نشاط الاستثمار العقاري، كما تجري الشركة صيانة شاملة لمطحن الجيزة 2000 والمتوقف عن العمل وتشغيله بقدرة 140 طن يوميًا، وذلك للوفاء بالربط التمويني.



جاء ذلك ردًا على تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات لمراجعة القوائم المالية لشركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، والذي طالب بضرورة إعداد دراسة متكاملة، والتي من شأنها النهوض بالشركة واستغلال الطاقات المتاحة وتوفير السيولة وإصلاح الهيكل التمويلي لها، وذلك في ظل عدم استغلال الطاقات المتاحة للطحن، ووصل صافي رأس المال العامل بالسالب ليصل إلى 91.554 مليون جنيه، وحقوق الملكية بالسالب بنحو 21.083 مليون جنيه في 30 يونيو عام 2023.



أضافت الشركة، أنه تم تطوير مطحني التبين وأوسيم، وذلك لزيادة النشاط الرئيسي للشركة، علمًا بأن هناك تكاليف لا ترتبط بالنشاط وتحمل على تكاليف النشاط مثل الأعباء الإدارية والتمويلية، كما تم تجنيب مبلغ 12 مليون جنيه مكافأة للعاملين بالأجور المستحقة، وخصم هذا المبلغ من خسارة النشاط الرئيسي بمبلغ 26 مليون جنيه، وبذلك تكون خسائر النشاط 14 مليون جنيه فقط، ويرجع ذلك إلى زيادة أسعار مدخلات الإنتاج.



يأتي ذلك ردًا على ملاحظة الجهاز المركزي للمحاسبات عن تضمن النشاط الرئيسي لشركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة خسائر بلغت 26 ملون جنيه، وأن ما تم تحقيقه من أرباح تمت عن مساهمة الإيرادات العرضية التي ليس لها صفة الاستمرارية، خاصة وأن جملة الإيرادات العرضية المحققة عن العام المالي 68 مليون جنيه بنسبة 162% من صافي أرباح العام، والمتمثلة في 16.9 مليون جنيه قيمة العوائد على أذون الخزانة وودائع البنوك، و30.8 مليون جنيه قيمة مبيعات مخلفات، و18.9 مليون جنيه إيرادات وأرباح أخرى، و1.34 مليون جنيه أرباحًا رأسمالية.



أوضحت الشركة، أنه تم إيقاف مطحني الطاهرة وعز الدين بمعرفة الجهات التموينية؛ لتوفيق أوضاع العمل، ولحين زيادة الربط سيتم النظر في تطوير هذه المطاحن وتشغيلها لتعظيم إيرادات الشركة، وهناك دراسة لتطوير مطحن التبين، كما أنه تم وقف وحدة طحن الأذرة بالوحدة، نظرًا لتوقف طحن الأذرة في الوقت الحالي.



يأتي ذلك ردًا على طلب الجهاز المركزي للمحاسبات باستغلال الأصول والطاقات العاطلة لشركة مطاحن وجنوب القاهرة والجيزة والتي تتضمن أصول غير مستغلة بلغت 23.9 مليون جنيه تكلفة أصول مطاحن عز الدين والطاهرة المتوقفة بمعرفة الجهات التموينية منذ أغسطس عام 2020 لتلافي الملاحظات الفنية وتوفيق أوضاعها، ونحو 5.169 مليون جنيه تكلفة مباني وبواقي آلات مطحن التبين المتوقف عن العمل، والذي تم فك وبيع بعض محتوياته منذ سنوات تمهيدًا لتطويره الأمر الذي لم يتم بعد، ونحو 392 ألف جنيه تكلفة قسم طحن الأذرة بمطحن الوحدة.





وذكرت الشركة، أنها تدرس استغلال المساحة الأمامية لمطحن أوسيم، وطرحها كمول تجاري بعد الموافقات اللازمة في هذا الشأن من الجهات الرسمية، وبالنسبة لمبنى المطحن جاري الدراسة لتطويره، وذلك ردًا على طلب الجهاز المركزي للمحاسبات بدراسة جدوى تشغيل مطحن أوسيم، وذلك بعد وقفه عن العمل ترشيدًا للنفقات منذ شهر نوفمبر عام 2020، والبالغ تكلفته الدفترية للمباني وآلات نحو 3.834 مليون جنيه، ولم تقم الشركة بأي مقترحات لتشغيله والاستفادة منه.












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