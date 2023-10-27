Saturday, 28 October 2023 08:19 GMT

هيرميس تتصدر ترتيب شركات السمسرة فى البورصة بتداولات بـ5 مليارات جنيه

10/27/2023 11:28:43 PM
(MENAFN- Youm7) تصدرت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بقيمة تداول بلغت 5 مليارات جنيه، بحصة سوقية بلغت 14.9%، وجاءت شركة التجاري الدولية للسمسرة في الأوراق المالية، في المركز الثاني بإجمالي قيمة تداول بلغت 2.9 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 8.6%.



وحلت شركة مباشر لتداول الأوراق المالية في المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 2.8 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 8.4%، وفي المركز الرابع تأتى شركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 2.7 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 7.9%، وفي المركز الخامس شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 1.9 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 5.6%.



وجاء في المركز السادس شركة عربية اون لاين للوساطة في الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 1.772 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 5.3%، وشركة بلتون لتداول الأوراق المالية، في المركز السابع، بقيمة تداول 1.759 مليار جنيه بنسبة 5.2%، وحل في المركز الثامن شركة أسطول لتداول في الأوراق المالية بقيمة 1.665 مليار جنيه بنسبة 4.9%.



وحلت في المركزين التاسع والعاشر، شركتا إي إف جي هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية، والأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول 1.517 مليار جنيه، 1.493 مليار جنيه، بنسبة 4.5%، 4.4% على التوالي، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.





وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 7.61% ليغلق عند مستوى 23262.27 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى-رابع أسبوع في شهر أكتوبر- وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 10.72% ليغلق عند مستوى 4339.30 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 10.64% ليغلق عند مستوى 6578.50 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 8.75% ليغلق عند مستوى 28785.62 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 5275.90 نقطة.














MENAFN27102023000132011024ID1107321372

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث