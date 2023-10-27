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مصر للألومنيوم: بيع منتجات لأسواق نيجريا وتنزانيا وزامبيا لأول مرة

10/27/2023 11:28:43 PM
(MENAFN- Youm7) قالت شركة مصر للألومنيوم ، إنها نجحت في دخول أسواق جديدة مثل نيجريا وتنزانيا وزامبيا، كما تعمل على توسيع قاعدة العملاء للمنتجات المختلفة من بروفيلات والمدرفلات الساخن والخام بإضافة عملاء جدد من لبنان، وأستراليا، وبلغاريا، والإمارات، وذلك في إطار خطة التسويق بالشركة لتعويض تأثرها بالظروف السياسية العالمية المرتبطة بتأثير الحرب الروسية الأوكرانية على السوق الأوروبي، أهم أسواق الشركة خلال النصف الأول من العام المالي، عبر البحث عن عملاء جدد بشتى الطرق من أجل إحداث التنوع المطلوب، وتقليل مخاطر الاعتماد على العميل الأوحد.



جاء ذلك ردًا على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات لمراجعة القوائم المالية لشركة مصر للألومنيوم في 30 يونيو عام 2023، والذي تضمن مطالبة الجهاز بإعادة النظر في السياسة البيعية، والعمل على تحصيل تلك المديونيات خاصة في ظل ما تتحمله الشركة من تكاليف على التزاماتها، وذلك في ظل انخفاض المبيعات الخارجية خلال عام 2022/2023 إلى 130 ألف طن بقيمة 371 مليون دولار من 156 ألف طن بقيمة 548 مليون دولار خلال عام 2021/2022 بانخفاض قدره 26 ألف طن تقدر بنحو 74 مليون دولار، فضلًا عن تحمل الشركة خسائر فروق عمل بنحو 2 مليار جنيه، وفوائد تمويلية بنحو 296 مليون جنيه.



أشارت شركة مصر للألومنيوم، إلى أنه تمت مخاطبة الشركة القابضة للصناعات المعدنية لسداد المديونية المتوقفة، والتي تقدر بقيمة 95 مليون جنيه على شركة النحاس المصرية منذ عام 2007/2008، بصفتها ضامنة لتلك المديونية، كما تم تجديد خطابي الضمان حتى 31 ديسمبر عام 2023، مضيفة أنه يتم سداد مستحقات شركة النحاس المصرية-وهي إحدى الشركات الشقيقة- بالدولار نظرًا لحاجتها للعملة الأجنبية، في ظل ما تمر به الشركة من نقص في السيولة الدولارية.





ذكرت شركة مصر للألومنيوم أنه تم بيع عدد 430.2 ألف سهم من أسهم شركة الحديد والصلب المصرية حتى 30 يونيو عام 2023، ليبلغ إجمالي ما تم بيعه 2 مليون سهم، وجاري بيع باقي الأسهم، مضيفة أن الشركة القابضة للصناعات المعدنية تدير ملف شركة البلوكات الكربونية.



يأتي ذلك ردًا على طلب مراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات من شركة مصر، والذي طالب بدراسة التصرف الاقتصادي في الاستثمارات طويلة الأجل والبالغ قيمتها 180 مليون جنيه، مبررًا ذلك بأنها لم تعد استثمارات ذات جدوى اقتصادية، بسبب عدم تحقيق أية عوائد مادية منذ اقتنائها فضلًا عن الأعباء المالية والمادية التي حملت بها الشركة من تلك الاستثمارات، منها ما هو متعلق بانخفاض قيمتها السوقية، مستدلًا بقيمة الاضمحلال في أسهم شركة الحديد والصلب المصرية (تحت التصفية) بقيمة 15.2 مليون جنيه.












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