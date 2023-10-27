ذاكرة اليوم.. سعد زغلول يشكل أول وزارة شعبية وميلاد الشيخ طنطاوى ورحيل طه حسين

(MENAFN
- Youm7) وقعت فى يوم 28 أكتوبر العديد من الأحداث المهمة التى غيرت خريطة العالم، حيث ولد فى مثل هذا اليوم العديد من نجوم الفن والسياسة والأدب وفى شتى المجالات، ورحلت أيضا عنا شخصيات أدبية وسياسية وفنية بارزة، كما يصادف اليوم الاحتفال بمناسبات سنوية بشكل دورى، وهذا ما نستعرضه خلال التقرير التالى.
حدث فى مثل هذا اليوم
1886 - تدشين تمثال الحرية بالولايات المتحدة.
1924 - سعد زغلول يشكل أول وزارة شعبية فى مصر بعد انتخابات فاز فيها مناصروه بمعظم مقاعد البرلمان.
ولد فى مثل هذا اليوم
1466 - دسيدريوس إراسموس، فيلسوف هولندى.
1909 - عز الدين ذو الفقار، مخرج مصرى.
1914 - مأمون الشناوى، شاعر غنائى مصرى.
1914 - يوناس سولك، طبيب أمريكى، ومكتشف لقاح شلل الأطفال.
1928 - محمد سيد طنطاوى، شيخ الجامع الأزهر.
1955 - بيل جيتس، مؤسس شركة مايكروسوفت.
1967 - جوليا روبرتس، ممثلة أمريكية.
1978 - ألماس الدويك، كاتبة قصص قصيرة وشاعرة وناشطة نسوية لبنانية.
رحل فى مثل هذا اليوم
1704 - جون لوك، فيلسوف إنجليزى.
1973 - طه حسين، أديب وناقد ووزير مصرى وملقب "بعميد الأدب العربى".
2016 - ملحم بركات، مغنى وملحن لبنانى.
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