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ذاكرة اليوم.. سعد زغلول يشكل أول وزارة شعبية وميلاد الشيخ طنطاوى ورحيل طه حسين

10/27/2023 11:28:40 PM
(MENAFN- Youm7) وقعت فى يوم 28 أكتوبر العديد من الأحداث المهمة التى غيرت خريطة العالم، حيث ولد فى مثل هذا اليوم العديد من نجوم الفن والسياسة والأدب وفى شتى المجالات، ورحلت أيضا عنا شخصيات أدبية وسياسية وفنية بارزة، كما يصادف اليوم الاحتفال بمناسبات سنوية بشكل دورى، وهذا ما نستعرضه خلال التقرير التالى.



حدث فى مثل هذا اليوم

1886 - تدشين تمثال الحرية بالولايات المتحدة.


1924 - سعد زغلول يشكل أول وزارة شعبية فى مصر بعد انتخابات فاز فيها مناصروه بمعظم مقاعد البرلمان.




ولد فى مثل هذا اليوم

1466 - دسيدريوس إراسموس، فيلسوف هولندى.


1909 - عز الدين ذو الفقار، مخرج مصرى.


1914 - مأمون الشناوى، شاعر غنائى مصرى.


1914 - يوناس سولك، طبيب أمريكى، ومكتشف لقاح شلل الأطفال.


1928 - محمد سيد طنطاوى، شيخ الجامع الأزهر.


1955 - بيل جيتس، مؤسس شركة مايكروسوفت.


1967 - جوليا روبرتس، ممثلة أمريكية.


1978 - ألماس الدويك، كاتبة قصص قصيرة وشاعرة وناشطة نسوية لبنانية.



رحل فى مثل هذا اليوم

1704 - جون لوك، فيلسوف إنجليزى.


1973 - طه حسين، أديب وناقد ووزير مصرى وملقب "بعميد الأدب العربى".


2016 - ملحم بركات، مغنى وملحن لبنانى.







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