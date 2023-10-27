قافلة المركز القومى لثقافة الطفل تقدم الخدمات الترفيهية لأبناء كفر الشيخ (صور)

MENAFN - Youm7) توجهت قافلة المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف، والتي تقام تحت شعار "عيالنا" إلى مدينة كفر الشيخ بمركز شباب مدينة الرياض برئاسة منال منيب مدير إدارة القوافل الثقافية، وذلك لتقديم الخدمات الثقافية والترفيهية لأبناء محافظة كفر الشيخ بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية النشئ برئاسة جيهان حنفى، ويأتي ذلك تحت رعاية وزارة الثقافة، ووزارة الشباب والرياضة.

قافلة عيالنا





قافلة عيالنا للقومى لثقافة الطفل





وبدأت فعاليات القافلة بتقديم ورش فنية متنوعة قدمها فنانو المركز القومى لثقافة الطفل منها ورشة طباعة على الورق بالاستنسيل، ورشة صنع عروسة، ورشة أورجامى، ورشة إعادة تدوير ورسم علم مصر، ورشة رسم على الوجه، ورشة تشكيلات ورقية شكل الدبابة.

كما تم تقديم ورشة تفاعلية عن انتصارات أكتوبر والتعريف بالمصطلحات المستخدمة فى الحرب من خلال لعبة البحث عن الكنز والبحث عن أوجه الاختلاف، بالإضافة إلى فقرة المسابقات الثقافية.

كما تم تقديم العديد من العروض الفنية منها عرض عرائس الماريونيت لفرقة كروكى للفنان خالد الخريبى والفنان أحمد مصطفى، وعرض الأراجوز للفنانة جيهان موسى والملاغي أحمد مصطفى، واختتمت القافلة بإهداء الأطفال مجموعة قصص من أحدث إصدارات المركز القومي لثقافة الطفل.



