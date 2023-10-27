التشكيلى رضا عبد السلام يفتتح 3 معارض فنية تستمر 30 يوما.. اعرف مكانها

MENAFN - Youm7) يفتتح الفنان والناقد الدكتور رضا عبد السلا ، معارض الفنانين راندا الحلو ومدحت عامر وبراعم الفن، في السادسة من مساء اليوم السبت، بقاعات جاليرى ضى المهندسين.

تستمر المعارض الثلاثة لمدة شهر كامل وتتخللها لقاءات فنية وقراءات نقدية للأعمال المقدمة، تحت إشراف الناقد التشكيلي هشام قنديل رئيس مجلس إدارة أتيليه العرب للثقافة والفنون.

المعرض الأول للفنان مدحت عبدالسميع عامر عامر الرسام الصحفي بمجلة المصور ويتضمن 50 لوحة تمثل آخر أعماله، وهو فنان له مشاركات جماعية متعددة وأقام أكثر من معرض شخصي.

والمعرض الثاني للفنانة الدكتورة راندا الحلو، ولها أيضا العديد من المشاركات الجماعية والشخصية وعن تجربتها يقول الفنان والناقد الكبير الدكتور رضا عبدالسلام: إن الفنانة راندة الحلو فى معرضها هذا بجاليرى ضي المهندسين، تصحبنا معها بآلة الزمن عبر رحلة فنية مشوقة لعالمها التصويرى المتنوع الذى أنجزته منذ تخرجها بالفنون الجميلة القاهرة فى اواخر الثمانينات، ثم عملها بالمتحف

المصرى كمرممة آثار خلال فترة التسعينيات لسنوات حتى بلوغها سن التقاعد عام 2021 .

أما المعرض الثالث وهو بعنوان "براعم الفن" ويتضمن 100 لوحة لفنانين وفنانات واعدات يبشرن بمستقبل مشرق درسن علي يد أستاذتهم الفنانة التشكيلية المعروفة سلوي نور الدين.