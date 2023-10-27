صدر حديثا.. رواية الرحيمة لـ أحمد فضل شبلول

MENAFN - Youm7) صدر حديثا للروائى والشاعر الكبير أحمد فضل شبلول ، رواية جديدة بعنوان "الرحيمة" عن دار غراب للنشر والتوزيع، وهى العمل الروائي الثامن فى مسيرة الكاتب السكندري بعد آخر رواياته "ثعلب ثعلب".





وجاء على غلاف الرواية: بعد أن انتصر عمر على الثعلب في الجزء الثاني من مشروع "الماء العاشق" تطلعت الملكة الرحيمة (أم الماء) لقيادة العالم، وتخليصه من شروره وآثامه، بمساعدة عمر ياسين وزوجته هدى إسماعيل، فكان الجزء الثالث من هذا المشروع الروائي الذي يضم الروايات: الماء العاشق، وثعلب ثعلب، والرحيمة، والذي أهداه الكاتب أحمد فضل شبلول إلى القطب الصوفي محي الدين بن عربي صاحب "الفتوحات المكية"، ندرك حجم المشاكل التي ستواجهنا، وبعض الدول التي ستقف في طريق تحقيق هذا الحلم الكبير، ونحن لهم مستعدون، ليس بالحرب، ولكن بالسلام، والسلام دائما هو الخيار الأصعب، ما أسهل أن تعلن الحرب على خصمك، ما أصعب أن تتخذ قرار السلام، وأحيطك علمًا سيادة المحافظ أن على هذه الأرض مدائن تسمى مدائن النور، عددها ثلاث عشرة مدينة، لا يعرفها الكثيرون، وستكون جزءًا من الحلول، فلا تشغلن البال، فأهل هذه المدن أعرف الناس بالله، وكل ما أحاله العقل بدليله عندنا وجدناه في هذه الأرض ممكنا وقد وقع، فعلمنا أن العقول قاصرة، وأن الله قادر على جمع الضدين، ووجود الجسم في مكانين، وليس بعد هذا البيان بيان.









ولد أحمد فضل شبلول في محافظة الإسكندرية بتاريخ 23 فبراير 1953، درس في جامعة الإسكندرية وتخرج منها بشهادة بكالوريوس في التجارة، عام 1978، بعد تخرجه، عمل شبلول في مجال الفنادق والسياحة، وشارك شبلول كذلك في تأسيس جماعة فاروس للآداب والفنون في الإسكندرية. وشغل منصب نائب رئيس اتحاد كتاب الإنترنت العرب منذ عام 2005 وحتى عام 2009. كما كان عضو مجلس إدارة هيئة الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية بالإسكندرية، وعضو نادي القصة بالقاهرة، وعضو مجلس إداة اتحاد كتاب مصر، ورئيس لجنة العلاقات العربية بالاتحاد وغيرهم.





بدأ شبلول في كتابة الشعر منذ أن كان طالباً في المرحلة الثانوية، حيث كان يشارك في نادي الشعر بقصر الحرية لسنوات عديدة. وقد صدر حتى الآن لشبلول 13 ديوانا شعرياً منها ديوانه الشعري الأخير "أختيئي في صدري" الصادر في عام 2017. كما له عدة أشعار للأطفال، ومؤخرا دخل عالم الروايات بعد أن أصدر روايته الأولى بعنوان "رئيس التحرير.. أهواء السيرة الذاتية" هذا بالإضافة إلى أن لشبلول العديد من الإصدارات في مجال أدب الرحلات وأدب الأطفال، والدراسات الأدبية والنقدية وقد ترجمت بعض أعماله إلى لغات عديدة منها الإنجليزية، والفرنسية، والألمانية وغيرهم، ومن أبرز أعماله "أهواء السيرة الذاتية" و"الماء العاشق" و"اللون العاشق" و"الليلة الأخيرة فى حياة محمود سعيد" و"الحجر العاشق"، وقد حصل على جوائز عديدة خلال مشواره الأدبي منها جائزة الدولة التشجيعية في مجال الأدب عام 2008 عن ديوانه للأطفال "أشجار الشارع أخواتي"، وجائزة الدولة للتفوق في الآداب عام 2019.