مصر منذ 100 عام.. صور مدهشة من عشرينيات القرن الماضى

MENAFN - Youm7) تغيرت مصر عدة مرات خلال آلاف السنين وقد تأسست مصر الحديثة كما نعرفها رسميًا في عام 1954، عندما انتهى الاحتلال البريطاني وفي مطلع القرن العشرين، واستمرت تطورات أخرى في جعل مصر وجهة جذابة للزوار والسائحين.

وبعد ثورة 1919، اعترفت الإمبراطورية البريطانية بالمملكة المصرية عام 1922، مع إبقائها تحت السيطرة البريطانية وفي نفس العام، تم اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون ، مما أدى إلى موجة جديدة من السياحة.

ولقد ألهم ظهور دراسات مصر القديمة، المعروفة باسم علم المصريات، الناس من مختلف أنحاء العالم منذ فترة طويلة لزيارة البلاد.

وظلت السياحة جزءًا كبيرًا من الاقتصاد المصري، على الرغم من تأثرها بشدة بجائحة فيروس كورونا وثورة يناير، وهنا نتوقف مع مجموعة من الصور التي أوردها موقع بيزنس إنسايدر لمصر أيام زمان وتحديدا فى عشرينيات القرن الماضى :

سائحتان أمام الأهراماتالرجل والجمل مع الأهراماتمصر الجديدة 1920محطة سكة حديد الإسكندريةمنظر جوى للقاهرة 1922



