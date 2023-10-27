Saturday, 28 October 2023 08:18 GMT

مصر منذ 100 عام.. صور مدهشة من عشرينيات القرن الماضى

10/27/2023 11:28:40 PM
(MENAFN- Youm7) تغيرت مصر عدة مرات خلال آلاف السنين وقد تأسست مصر الحديثة كما نعرفها رسميًا في عام 1954، عندما انتهى الاحتلال البريطاني وفي مطلع القرن العشرين، واستمرت تطورات أخرى في جعل مصر وجهة جذابة للزوار والسائحين.

وبعد ثورة 1919، اعترفت الإمبراطورية البريطانية بالمملكة المصرية عام 1922، مع إبقائها تحت السيطرة البريطانية وفي نفس العام، تم اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون ، مما أدى إلى موجة جديدة من السياحة.

ولقد ألهم ظهور دراسات مصر القديمة، المعروفة باسم علم المصريات، الناس من مختلف أنحاء العالم منذ فترة طويلة لزيارة البلاد.

وظلت السياحة جزءًا كبيرًا من الاقتصاد المصري، على الرغم من تأثرها بشدة بجائحة فيروس كورونا وثورة يناير، وهنا نتوقف مع مجموعة من الصور التي أوردها موقع بيزنس إنسايدر لمصر أيام زمان وتحديدا فى عشرينيات القرن الماضى :


سائحتان أمام الأهرامات

الرجل والجمل مع الأهرامات
مصر الجديدة 1920
محطة سكة حديد الإسكندرية
منظر جوى للقاهرة 1922








MENAFN27102023000132011024ID1107321364

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث