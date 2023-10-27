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Xbox يسهل ممارسة الألعاب التى تركز على تخصيص المفاتيح بوحدات التحكم

10/27/2023 11:28:38 PM
(MENAFN- Youm7) أضاف التحديث الأخير لـ Xbox طريقة جديدة لتخصيص أزرار لوحة المفاتيح، إذا كان لديك وحدة تحكم Xbox Elite اللاسلكية Series 2 ووحدة تحكم Xbox Adaptive فيمكنك الآن تخصيص مفاتيح لوحة مفاتيح محددة للأزرار الموجودة على وحدة التحكم الخاصة بك.



وهذا من شأنه أن يسهل ممارسة الألعاب التي تتمتع بدعم محدود لوحدات التحكم أو التي تحتوي فقط على الكثير من عناصر التحكم المختلفة، وفقا لتقرير theverge.



وأصدرت Microsoft هذه الميزة لأول مرة لمستخدمي Xbox Insider في أغسطس، ويتم الآن طرحها على تطبيق Xbox Accessories على كل من الكمبيوتر الشخصي ووحدة التحكم هذا الأسبوع ، باستخدام هذه الميزة يمكنك الآن تعيين أي زر على وحدة التحكم الخاصة بك، مثل المصد الأيسر، إلى مفتاح لوحة المفاتيح الذي تختاره.



بينما يمكنك أيضًا تعيين العديد من مفاتيح التعديل، مثل Ctrl وShift وAlt وWin، إلى زر تحكم واحد، يمكنك فقط تضمين مفتاح واحد غير معدل، مثل "C"، معهم ، ولكن هذا يمكّنك من تعيين تسلسلات كاملة، مثل "Ctrl + Shift + C،" على زر واحد، ويمكنك قراءة المزيد حول تعيين وحدة التحكم إلى لوحة المفاتيح وكيفية استخدامها على موقع Xbox الإلكترونى .



إلى جانب ميزة إعادة التعيين الجديدة والمفيدة هذه، تقوم Microsoft أيضًا بطرح القدرة على استيراد لقطات ألعاب Xbox إلى Clipchamp، محرر الفيديو الخاص بالشركة لنظام Windows، و تعمل Microsoft أيضًا على تسهيل إلغاء الاشتراك في مشاركة البيانات التشخيصية من خلال جعلها تعتمد على الحساب، و بمجرد إلغاء الاشتراك على جهاز واحد، ستطبق Microsoft هذا التفضيل عبر جميع الأجهزة التي قمت بتسجيل الدخول إليها.
















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