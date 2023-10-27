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لا يوجد به محتوى كافى.. مستخدمى Apple TV يهددون بإلغاء اشتراكاتهم مع ارتفاع الأسعار

10/27/2023 11:28:37 PM
(MENAFN- Youm7) هدد عملاء Apple TV الغاضبون بإلغاء اشتراكاتهم، في أعقاب الأخبار التي تفيد بأن الشركة ترفع الأسعار بنسبة تصل إلى 40%، وسيؤدي التغيير إلى رفع التكلفة الشهرية من 6.99 جنيهًا إسترلينيًا إلى 8.99 جنيهًا إسترلينيًا في المملكة المتحدة، ومن 6.99 دولارًا إلى 9.99 دولارًا في الولايات المتحدة.



ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يقول بعض العملاء إنهم على استعداد للدفع مقابل السعر الأعلى الجديد لـ Apple TV+ لمواصلة مشاهدة العروض الشهيرة مثل Ted Lasso وThe Morning Show، ومع ذلك، انتقد الكثيرون التغييرات، حيث جادل البعض بأن شركة آبل ليس لديها ما يكفي من المحتوى عالي الجودة لتبرير دفع المزيد.



كتب أحد العملاء الغاضبين إلى موقع X (تويتر سابقًا): "تم تسعير +Apple TV بشكل مثالي مقابل خدمة تتضمن تشكيلة جيدة من النسخ الأصلية الجديرة بالاهتمام ومكتبة صفر.. إنها لا تساوى 9.99 دولارًا".



تم إطلاق Apple TV+ في عام 2019، وقد أنتجت عددًا من العروض الأصلية ولكن لم يكن أمامها عقود من الزمن لإنشاء كتالوج مثل Netflix أو الوصول إلى المكتبات التاريخية مثل Disney+.



وكتب أحد المستخدمين: "أنا أحب بعض برامج Apple TV، لكنها لا تحتوي على المحتوى الذي يبرر ذلك"، وأضاف آخر: "لقد استخدمت عرضين ترويجيين مجانيين لمدة ثلاثة أشهر لـ Apple TV هذا العام، و نادرًا ما وجدت شيئًا يستحق المشاهدة".



وقال أحد المعلقين: "سيتم الإلغاء"، مضيفا "العروض القليلة الموجودة هناك والتي تستحق المشاهدة رائعة، ولكن بمجرد الانتهاء منها، لماذا تستمر في المشاهدة؟، وقد أدى الإحباط من ارتفاع أسعار الخدمة إلى قيام العديد من المعلقين بالتهديد بإلغاء اشتراكاتهم.



"حان وقت الإلغاء"، غرد أحد المستخدمين، بينما أضاف آخر أن Apple TV: "يسير في الطريق الصحيح للإلغاء"، وكتب آخر ببساطة: "وداعاً @Apple".

ستبدأ زيادات الأسعار في التأثير على عملاء Apple TV الحاليين خلال 30 يومًا، بدءًا من تواريخ التجديد التالية.



تزيد خدمة Apple News + أيضًا من 9.99 دولارًا (9.99 جنيهًا إسترلينيًا) شهريًا إلى 12.99 دولارًا في حين أن حزمة Apple One، التي تتضمن الوصول إلى Apple Music وTV وArcade، ستكلف الآن 19.95 دولارًا شهريًا، ارتفاعًا من 16.95 دولارًا.



من خلال رفع الأسعار، تنضم شركة Apple إلى الأسماء الكبيرة الأخرى في البث المباشر في رفع تكاليف الاشتراكات الشهرية، وارتفع متوسط التكاليف الشهرية لخدمات البث بنسبة 25% على أساس سنوي وفقا لتحليل أجرته صحيفة وول ستريت جورنال.



وفي هذا الشهر، قامت Netflix بزيادة سعر خدمة الاشتراك الأعلى تكلفة بنسبة 10%، ليصل التكلفة إلى 23 دولارًا، وفي الوقت نفسه، ارتفع سعر خطة Disney + الخالية من الإعلانات إلى 13.99 دولارًا، بينما يبلغ سعر اشتراك Hulu الخالي من الإعلانات الآن 17.99 دولارًا.












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