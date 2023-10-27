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تقرير: الإصدار التجريبى من Ios 17.2 من Apple سيتضمن تطبيق Journal الجديد

10/27/2023 11:28:37 PM
(MENAFN- Youm7) أصدرت شركة Apple الإصدار التجريبي من نظام التشغيل iOS 17.2، ويتضمن تطبيق Journal، وهو عبارة عن مذكرات يومية رقمية للمستخدمين لتسجيل أنشطتهم.



وتم الإعلان عن تطبيق Journal لأول مرة في مؤتمر Apple للمطورين العالميين في يونيو 2019 ، وتضعه الشركة في إطار وسيلة للمستخدمين للتأمل الذاتي وممارسة الامتنان.



إحدى ميزات تطبيق Journal التي أثارت تساؤلات هي كيفية استخدام التعلم الآلى لتحفيز إدخالات المستخدم، باستخدام بيانات مثل الصور والتدريبات وبيانات الموقع والمزيد، ربما يكون ذلك مفيدًا للأشخاص الذين يحتاجون إلى القليل من الإلهام، وفقا لتقرير theverge.



ويضم تطبيق Journal العديد من المميزات، مثل القدرة على وضع إشارة مرجعية على الإدخالات، وتحديد مطالبات الكتابة، وتعيين جدول يوميات للبقاء متسقًا.














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