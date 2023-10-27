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اعرف رد فعل المستخدمين على ميزة المكالمات الصوتية والمرئية من X

10/27/2023 11:28:37 PM
(MENAFN- Youm7) أطلق إيلون ماسك أحدث ميزات X، وهى القدرة على إجراء مكالمات صوتية ومرئية على المنصة، وكانت هذه الفكرة قيد التنفيذ لبعض الوقت، وأوضح ماسك هذا الأسبوع أن هذه الميزة حاليًا هي "إصدارات مبكرة" من أدوات الاتصال الجديدة بالموقع.



ولم يتبين ما إذا كانت هذه الخدمة متاحة فقط للمستخدمين الذين يدفعون مقابل التحقق من خلال اشتراك X's Premium، والذي يكلف 8 دولارات شهريًا على الويب و11 دولارًا شهريًا على التطبيق.



ومع ذلك، فشلت الميزات الجديدة في إثارة إعجاب بعض مستخدمي X، حيث قال أحد المستخدمين "من طلب هذا؟" مضيفا "إيلون" يهدر أمواله على أشياء لا طائل من ورائها، فلدينا بالفعل تطبيقات WhatsApp وDiscord والمراسلة الافتراضية؟"



قال مستخدم آخر ردًا على منشور ماسك، "يبدو هذا رائعًا بالنسبة لأولئك الذين يريدون ذلك، وأنا لست واحدًا منهم"، وتحدث ماسك كثيرًا عن خططه لتحويل المنصة، المعروفة سابقًا باسم تويتر، إلى "تطبيق كل شيء" مشابه لتطبيق WeChat الصيني، والذي يقدم المراسلة والدردشة المرئية، وتوصيل الطعام، والخدمات المصرفية، والتسوق من بين أشياء أخرى.



كما أنه منذ أن تولى إدارة الشركة في عام 2022، أضاف سلسلة من الميزات الجديدة، بما في ذلك القدرة على نشر مقاطع فيديو أطول ونظام التحقق المدفوع الذي تم إصلاحه.



وقال أيضًا إن X سيبدأ قريبًا في تقديم الخدمات المالية والقدرة على الدفع مقابل الأشياء، واعدًا بأن المستخدمين سيكونون قادرين على إدارة "عالمهم المالي بالكامل" من خلال التطبيق.



على الرغم من جميع ميزاته الجديدة، لا يزال X يكافح من أجل عكس الانخفاض في عدد المستخدمين بعد أشهر من الفوضى على منصة التواصل الاجتماعي.

فقد تطبيق X
حوالى 13% من مستخدميه النشطين يوميًا منذ أن اشترى إيلون ماسك الشركة العام الماضي، وفقًا لبيانات من Apptopia التي نشرتها النشرة الإخبارية Big Technology.














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