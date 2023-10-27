تقرير: ساعة Apple Watch قد تواجه حظر استيراد فى الولايات المتحدة

MENAFN - Youm7) أصدرت لجنة التجارة الدولية الأمريكية (ITC) حكما يمكن أن يمنع شركة آبل من استيراد ساعات Apple Watch الخاصة بها إلى الولايات المتحدة بسبب انتهاك براءات الاختراع ضد شركة التكنولوجيا الطبية Masimo.وبحسب موقع TOI الهندى، فقد أيدت اللجنة حكمًا قضائيًا صدر في يناير، والذي وجد أن آبل انتهكت حقوق براءات الاختراع لشركة Masimo فيما يتعلق بالتقنية القائمة على الضوء المستخدمة في قراءة مستويات الأكسجين في الدم، ومع ذلك، لن يكون للقرار تأثير فوري حيث يجب أن يخضع لمراجعة رئاسية واستئنافات محتملة.وقال جو كياني، الرئيس التنفيذي لشركة Masimo، إن القرار "يبعث برسالة قوية مفادها أن أكبر شركة في العالم ليست فوق القانون"، ولدى إدارة بايدن 60 يومًا لتقرر ما إذا كانت ستستخدم حق النقض ضد حظر الاستيراد بناءً على مخاوف تتعلق بالسياسة قبل أن يدخل حيز التنفيذ، على الرغم من أن الرؤساء نادراً ما استخدموا حق النقض ضد الحظر في الماضي.وتتمتع Apple أيضًا بخيار استئناف الحظر أمام محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الفيدرالية بمجرد انتهاء فترة المراجعة، وقال متحدث باسم Apple: "لقد حاولت Masimo بشكل خاطئ استخدام ITC لإبقاء منتج منقذ محتمل لحياتهم بعيدًا عن ملايين المستهلكين الأمريكيين في حين تمهد الطريق لساعتهم الخاصة التي تنسخ Apple"، "في حين أن قرار اليوم ليس له تأثير فوري على مبيعات Apple Watch، نعتقد أنه يجب عكس ذلك، وسنواصل جهودنا للاستئناف."مشكلة براءة اختراع ساعة Apple

في عام 2013، حاولت Apple عقد شراكة مع Masimo، ومع ذلك، ادعى الرئيس التنفيذي لشركة Masimo أن لدى Apple دوافع خفية حيث أرادت أن تستقطب موظفيها، في وقت لاحق من ذلك العام، قامت Apple بتوظيف العديد من الموظفين من Masimo، بما في ذلك المدير الطبي، من خلال عرض رواتب عالية عليهم، كان لدى هؤلاء الموظفين إمكانية الوصول إلى معلومات سرية وأسرار تجارية تخص Masimo.

وتعتبر شركة Masimo، التي تعتبر نفسها "مخترعة مقياسات التأكسج النبضي الحديثة"، تقنيتها إلى العديد من معدات المستشفيات، وفي عام 2020، رفعت شركة Masimo دعوى قضائية ضد شركة Apple بتهمة سرقة الأسرار التجارية وطالبت بحظر بيع ساعات Apple Watch في الولايات المتحدة.و بعد مرور عام، اتهمت الشركة شركة Apple بانتهاك براءات الاختراع، زعمت الشركة أن شركة Apple انتهكت 10 من براءات اختراع مقياس التأكسج النبضي الخاصة بها أثناء إطلاق Watch Series 6.في يناير من هذا العام، قضت لجنة التجارة الدولية الأمريكية (ITC) بأن Apple انتهكت براءة اختراع واحدة فقط من براءات اختراع Masimo المتعلقة بتأكسج النبض القائم على الضوء ولكنها لم تنتهك براءات الاختراع التسعة الأخرى. والآن، أيدت لجنة التجارة الدولية الأمريكية حكم المحكمة، والذي يمكن أن يحظر استيراد ساعات Apple Watch Series 6 والإصدارات الأحدث، ومع ذلك، لم يحدد الأمر بالضبط أي طرز من ساعات Apple Watch ستتأثر بالحظر.تواجه شركة Apple حظر استيراد ثانًا لساعة Apple Watch بسبب نزاع براءات اختراع منفصل مع شركة التكنولوجيا الطبية AliveCor، وتم إصدار الحظر من قبل لجنة التجارة الدولية الأمريكية (ITC) في فبراير، ولكن تم تعليق العمل به بينما تستمر الإجراءات ذات الصلة لتحديد صحة براءات اختراع AliveCor.