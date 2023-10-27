دبابات إسرائيلية تتوغل على أكثر من محور في غزة

دبابات إسرائيلية تتوغل على أكثر من محور في غزة
التاريخ
10/27/2023 11:26:29 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) ذكرت وسائل إعلام نقلا عن مصادر فلسطينية، ان آليات عسكرية ودبابات اسرائيلية توغلت على أكثر من محور في قطاع غزة وسط تبادل لإطلاق النار. واوضحت المصادر ان هذه الآليات توغلت باتجاه محور البريج وسط غزة ومحوري جباليا وبيت حانون
شمالي
القطاع.
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