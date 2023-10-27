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دبابات إسرائيلية تتوغل على أكثر من محور في غزة

10/27/2023 11:26:29 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ذكرت وسائل إعلام نقلا عن مصادر فلسطينية، ان آليات عسكرية ودبابات اسرائيلية توغلت على أكثر من محور في قطاع غزة وسط تبادل لإطلاق النار. واوضحت المصادر ان هذه الآليات توغلت باتجاه محور البريج وسط غزة ومحوري جباليا وبيت حانون
شمالي
القطاع.

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