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الجمعية العامة للأمم المتحدة تبدأ التصويت على مشروع قرار أردني لهدنة إنسانية فورية في غزة

10/27/2023 11:26:29 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) على وقع اعنف قصف بري وبحري وجوي سبق اعلان الجيش الاسرائيلي توسيع عملياته البرية ضد قطاع غزة، بدات الجمعية العامة للامم المتحدة عملية التصويت على مشروع قرار قدمه الاردن باسم المجموعة العربية بخصوص الحرب الاسرائيلية على غزة وإعلان "هدنة انسانية فورية"
في
القطاع.

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