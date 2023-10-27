الجمعية العامة للأمم المتحدة تبدأ التصويت على مشروع قرار أردني لهدنة إنسانية فورية في غزة

الجمعية العامة للأمم المتحدة تبدأ التصويت على مشروع قرار أردني لهدنة إنسانية فورية في غزة
التاريخ
10/27/2023 11:26:29 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) على وقع اعنف قصف بري وبحري وجوي سبق اعلان الجيش الاسرائيلي توسيع عملياته البرية ضد قطاع غزة، بدات الجمعية العامة للامم المتحدة عملية التصويت على مشروع قرار قدمه الاردن باسم المجموعة العربية بخصوص الحرب الاسرائيلية على غزة وإعلان "هدنة انسانية فورية"
في
القطاع.
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