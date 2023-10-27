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إطلاق صواريخ مضادة للدروع على آليات عسكرية اسرائيلية قرب حدود غزة و(حماس) جاهزون للهجوم البري

10/27/2023 11:26:29 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية(حماس) انها جاهزة ومستعدة إذا شنت إسرائيل هجوما بريا على غزة. جاء ذلك فيما يتواصل القصف الإسرائيلي المكثف الجوي والبحري لاسيما على الجزء الشمالي الغربي من القطاع.

من جهة أخرى قالت مصادر فلسطينية انه تم إطلاق صواريخ مضادة للدروع تجاه آليات عسكرية اسرائيلية قرب السياج الامني
على
حدود
غزة.

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