إطلاق صواريخ مضادة للدروع على آليات عسكرية اسرائيلية قرب حدود غزة و(حماس) جاهزون للهجوم البري

إطلاق صواريخ مضادة للدروع على آليات عسكرية اسرائيلية قرب حدود غزة و(حماس) جاهزون للهجوم البري
التاريخ
10/27/2023 11:26:29 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية(حماس) انها جاهزة ومستعدة إذا شنت إسرائيل هجوما بريا على غزة. جاء ذلك فيما يتواصل القصف الإسرائيلي المكثف الجوي والبحري لاسيما على الجزء الشمالي الغربي من القطاع.
من جهة أخرى قالت مصادر فلسطينية انه تم إطلاق صواريخ مضادة للدروع تجاه آليات عسكرية اسرائيلية قرب السياج الامني
على
حدود
غزة.
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